تشواميني: لم اكن اعلم بقدوم مبابي الى ريال مدريد
التاريخ
3/7/2024 2:35:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نفى لاعب نادي ريال مدريد الفرنسي أوريلين تشواميني ان يكون قد تحدث مع مواطنه لاعب نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي عن انتقاله الى الدوري الاسباني لكرة القدم للعب مع ريال مدريد، في وقت كانت تقارير صحفية قد اشارت الى ان الفريق الملكي واللاعب الفرنسي اتفقا على جميع البنود دون ان يجري الاعلان عن ذلك بشكل رسمي حتى الان.
ولفت تشواميني الى انه لم يكن يعلم برحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، حيث كان يحصل على قسط من النوم، وحين استيقظ رأى الأخبار وكانت مفاجأة، وانه سيسأل رئيس الملكي الاسباني فلورنتينو بيريز إذا كان مبابي يريد القدوم إلى ريال مدريد.
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