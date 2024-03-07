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الفيصلي الأكثر تعاقدا مع اللاعبين خلال فترة القيد الثانية

3/7/2024 2:35:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبر فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، الأكثر تعاقدا بين أندية المحترفين، خلال فترة القيد الثانية التي بدأت يوم 22 الشهر الماضي، وانتهت ليلة أمس الأربعاء.
وأبرم الفيصلي 8 تعاقدات خلال فترة القيد، حيث اشتملت تلك التعاقدات على لاعبين محليين وأجانب، بتنسيب من المدير الفني أحمد هايل.

وتعاقد الفيصلي مع حارس مرمى منتخب سوريا أحمد مدنية، ومع قائد منتخب فلسطين مصعب البطاط، والمهاجم الكاميروني رونالد وانجا، إضافة إلى 5 لاعبين محليين وهم فيصل أبو شنب، وسند جعارة، ومحمد كحلان، وصهيب أبو هشهش، وبكر كلبونة.

ويأمل المدرب هايل، أن تساهم هذه التعاقدات في إثراء الفريق فنيا خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين، بحثا عن الفوز باللقب، حيث يحتل الفيصلي حاليا المركز الثاني بالدوري برصيد 30 نقطة، خلف المتصدر الحسين اربد برصيد 37 نقطة.
كما يبحث الفيصلي أيضا عن التتويج بلقب كأس الأردن في الموسم الكروي الحالي.

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