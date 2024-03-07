أيمن حسين: طردي من مواجهة الأردن أكبر من صدمة وفاة والدي (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)وكان الحكم الإيراني علي رضا فغاني قد طرد أيمن حسين بالبطاقة الصفراء الثانية بعد احتفاله المثير بعد تسجيل الهدف الثاني للعراق، قبل أن يسجل منتخب الوطني هدفين ويفوز 3/2 ويتأهل لربع النهائي.



وخلال بودكاست قال أيمن حسين: "عندما أشهر الحكم الكارت الأحمر في وجهي، تلقيت صدمة قوية، أكبر من صدمة وفاة والدي".



وأضاف: "لا أستطيع حتى الآن رؤية عملية طردي، فأنا أشاهد الهدف ولا أكمل بعدها".



وأثير جدل كبير حول صحة طرد أيمن حسين بعدما حصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 77 عقب الاحتفال لفترة طويلة أمام الأردن، بعدما سجل هدف التقدم 2-1.

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن طرد أيمن حسين قال فيه: " تم توجيه الإنذار الأول للاعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نتيجة (الاعتراض سواء بالكلام أو التصرف)، في حين تم توجيه الإنذار الثاني للاعب في الدقيقة 77 بسبب (تأخير استئناف اللعب بشكل مفرط)، وبالتالي تم توجيه البطاقة الحمراء للاعب منتخب العراق رقم 18 أيمن حسين، نتيجة ارتكاب مخالفة ثانية تستحق الإنذار".



وأوضح: "بحسب قوانين اللعبة التي وضعها المجلس الدولي لكرة القدم IFAB، فإن قرار توجيه الإنذار الثاني لأيمن حسين، خلال الدقيقة 77 كان بالاستناد للمادة 12 (المخالفات وسوء السلوك - التصرف الانضباطي: تأخير استئناف اللعب)، حيث يتوجب على الحكم أن يقوم بتوجيه إنذار للاعب الذي يقوم بتأخير استئناف اللعب بشكل مفرط".



وأكد: "قام اللاعب أيمن حسين بتأخير استئناف اللعب بشكل مفرطٍ عقب تسجيل الهدف في الدقيقة 75، وخلال احتفال اللاعب قام الحكم بتنبيه أيمن حسين بشكل حازم 3 مرات قبل أن يقوم في النهاية بتوجيه الإنذار الثاني له".



وأتم البيان: "وفي هذا الخصوص، فإن الإنذار الثاني الذي حصل عليه أيمن حسين كان قرارًا صحيحًا من قبل الحكم، وذلك بحسب قوانين اللعب".



وختم الاتحاد الآسيوي في بيانه: "يدعو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقوة، الجماهير ووسائل الإعلام وكافة أطراف اللعبة، إلى احترام القرارات التي يقوم حكام المباريات باتخاذها". -وكالات

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