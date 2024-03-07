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عودة بنزيما الى تدريبات الاتحاد

3/7/2024 2:35:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عاد الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة الى تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.
وتعرض بنزيما البالغ 36 عاما لاصابة في عضلة الساق غاب على إثرها عن مواجهتي الهلال الأولى في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي والثانية ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقا لصحيفة "الرياضية " ستحدد تدريبات الاتحاد اليوم امكانية ضم بنزيما إلى قائمة مباراة الأخدود يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري او تجهيزه للقاء الهلال الثلاثاء المقبل في إياب دور الثمانية للبطولة الآسيوية.


وكان الاتحاد خسر أمام الهلال بنتيجة 2-0 في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.

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