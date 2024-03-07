فرناندينيو يكشف عن دور غوارديولا في ابعاد دي بروين عن الاليانز ارينا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اشار لاعب نادي مانشستر سيتي السابق البرازيلي فرناندينيو الى ان المدير الفني الإسباني للسيتي بيب غوارديولا في عدم انتقال البلجيكي كيفين دي بروين الى الاليانز ارينا ونقله الى ملعب الاتحاد، حينما كان الاسباني مدرباً لنادي بايرن ميونيخ في العام 2016.
وكان دي بروين قد انتقل الى السيتي قادماً من فولفسبورغ عام 2015 مقابل 55 مليون باوند، حيث اشار بيب الى انه لا يريده، ولا يظن أنه مناسب لأسلوب الفريق، لينتقل بعدها البلجيكي بعام واحد الى السيتي، وتبعه غوارديولا.
ولفت فرناندينيو الى ان بيب كان على علم بانضمامه للسيتي، وأراد إرسال دي بروين إلى هناك قبل وصوله.
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