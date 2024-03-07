اسباب تجاهل ريال مدريد قضية سجن انشيلوتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تجاهلت إدارة نادي ريال مدريد تهديدات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالسجن لمدة 4 سنوات و9 أشهر، بتهمة التهرب الضريبي، وذلك وفقًا لتقارير صحافية.
وأفادت هذه التقارير بأن أنشيلوتي قد قام بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو للضرائب الإسبانية خلال فترتي العامين الماليين 2014 و 2015، خلال فترة توليه مسؤولية تدريب الفريق الملكي، عبر استفادته من حقوق الصور.
وبالرغم من طلب السلطات الإسبانية سجن أنشيلوتي، إلا أن نادي ريال مدريد لم يصدر بيانًا رسميًا بشأن هذا الأمر، حيث يرجح أنه قد تم اتخاذ قرار عدم الرد الرسمي بهدف تركيز الاهتمام على المباراة ضد لايبزيغ في إياب دوري أبطال أوروبا والتي تأهل الريال بنتيجتها الى ربع النهائي.
MENAFN07032024000072011014ID1107949874
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.