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اسباب تجاهل ريال مدريد قضية سجن انشيلوتي

3/7/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تجاهلت إدارة نادي ريال مدريد تهديدات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالسجن لمدة 4 سنوات و9 أشهر، بتهمة التهرب الضريبي، وذلك وفقًا لتقارير صحافية.


وأفادت هذه التقارير بأن أنشيلوتي قد قام بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو للضرائب الإسبانية خلال فترتي العامين الماليين 2014 و 2015، خلال فترة توليه مسؤولية تدريب الفريق الملكي، عبر استفادته من حقوق الصور.

وبالرغم من طلب السلطات الإسبانية سجن أنشيلوتي، إلا أن نادي ريال مدريد لم يصدر بيانًا رسميًا بشأن هذا الأمر، حيث يرجح أنه قد تم اتخاذ قرار عدم الرد الرسمي بهدف تركيز الاهتمام على المباراة ضد لايبزيغ في إياب دوري أبطال أوروبا والتي تأهل الريال بنتيجتها الى ربع النهائي.

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