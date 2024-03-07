سبب جديد وراء غضب مبابي من الخليفي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف تقرير صحفي فرنسي، سببا جديدا وراء غضب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من ناصر الخليفي رئيس النادي.
ذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن طول المفاوضات حول الاتفاق على شروط رحيل مبابي عن باريس بنهاية الموسم الجاري أكثر ما يزعج اللاعب.
وأضافت أن خطوة رحيل كيليان تتوقف حاليا على الوصول لاتفاق مالي بين اللاعب وإدارة بي إس جي أو ناديه الجديد.
وربطت الصحيفة غضب مبابي بما قاله اللاعب عقب التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا على حساب ريال سوسيداد.
وعلق النجم الباريسي قائلا "علاقتي بالمدرب لويس إنريكي أكثر من جيدة، لدي مشاكل عديدة هنا ولكنه خارج دائرة هذه المشاكل".
وينتهي تعاقد كيليان مبابي (25 عاما) مع الفريق الباريسي في 30 يونيو/حزيران المقبل.
وتؤكد كل التقارير الصحفية أن كيليان مبابي في طريقه للانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل بصفقة انتقال حر.
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