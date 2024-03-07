سبب جديد وراء غضب مبابي من الخليفي

MENAFN - Alghad Newspaper)ذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن طول المفاوضات حول الاتفاق على شروط رحيل مبابي عن باريس بنهاية الموسم الجاري أكثر ما يزعج اللاعب.وأضافت أن خطوة رحيل كيليان تتوقف حاليا على الوصول لاتفاق مالي بين اللاعب وإدارة بي إس جي أو ناديه الجديد.

وربطت الصحيفة غضب مبابي بما قاله اللاعب عقب التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا على حساب ريال سوسيداد.



وعلق النجم الباريسي قائلا "علاقتي بالمدرب لويس إنريكي أكثر من جيدة، لدي مشاكل عديدة هنا ولكنه خارج دائرة هذه المشاكل".



وينتهي تعاقد كيليان مبابي (25 عاما) مع الفريق الباريسي في 30 يونيو/حزيران المقبل.



وتؤكد كل التقارير الصحفية أن كيليان مبابي في طريقه للانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل بصفقة انتقال حر.