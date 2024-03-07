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التميمي آخر صفقات الحسين إربد للموسم الحالي

3/7/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن نادي الحسين إربد عن ضم اللاعب جوناثان التميمي، لتمثيل صفوف فريق كرة القدم لمرحلة الإياب للموسم الحالي 2023-2024.

وسبق للتميمي وأن مثل المنتخب الوطني في 5 مباريات بين عامي 2017 و2018، وذلك في مركز الظهير الأيمن.

ويعد التميمي آخر صفقات "غزاة الشمال" للموسم الحالي، وذلك بعد إغلاق سوق الانتقالات أمس، إلى جانب الاتفاق مع رابع اللاعبين الأجانب بالفريق.

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