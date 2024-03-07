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اتحاد الكرة يصدر جدول الأسبوعين 16 و17 لدوري المحترفين

3/7/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أصدر اتحاد الكرة جدول المباريات للأسبوعين الخامس عشر والسادس عشر من دوري للمحترفين لموسم 2023/2024.

وسيصدر الاتحاد جدول مباريات الأسابيع المتبقية من دوري المحترفين وكأس الأردن - CFI تباعا، بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني تحت 23 عاما في نهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.





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