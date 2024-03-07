اتحاد الكرة يصدر جدول الأسبوعين 16 و17 لدوري المحترفين

اتحاد الكرة يصدر جدول الأسبوعين 16 و17 لدوري المحترفين
التاريخ
3/7/2024 2:35:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أصدر اتحاد الكرة جدول المباريات للأسبوعين الخامس عشر والسادس عشر من دوري للمحترفين لموسم 2023/2024.
وسيصدر الاتحاد جدول مباريات الأسابيع المتبقية من دوري المحترفين وكأس الأردن - CFI تباعا، بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني تحت 23 عاما في نهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
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