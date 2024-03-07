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مهمة جديدة للإنتر أمام بولونيا.. ونابولي يستقبل تورينو

3/7/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن – يقص فريقا نابولي وتورينو شريط افتتاح منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 10:45 من مساء اليوم في ملعب "مارادونا".
ويخوض فريق إنتر ميلان، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، اختبارا جديدا حينما يحل ضيفا على بولونيا عند الساعة 8 من مساء يوم غد، حيث يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما يحتل بولونيا، المركز الرابع برصيد 51 نقطة.
ويسير بولونيا، بقيادة مديره الفني تياجو موتا لاعب إنتر ميلان السابق، بشكل أكثر من رائع في الموسم الحالي، ويسعى إلى تحقيق فوز يعزز من مساعيه للتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
على الجانب الأخر، تتجاوز طموحات إنتر ميلان فكرة اللعب على المستوى القاري، حيث يطارد الفريق بقوة اللقب رقم 20 في تاريخه بالدوري الإيطالي، وفض الشراكة مع جاره وغريمه التقليدي ميلان في المركز الثاني لأكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري.
وما يعقد من مهمة بولونيا في مواجهة ضيفه إنتر، هو أن الأخير حقق الفوز في كل مبارياته التسع التي خاضها ببطولة الدوري منذ بداية العام الحالي، كما أن الفريق توج بلقب كأس السوبر على حساب نابولي، وفاز على أتليتكو مدريد الإسباني 1-0، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، في انتظار مباراة الإياب الأسبوع المقبل في مدريد.
وفي مواجهة أخرى بالجولة نفسها، يتطلع يوفنتوس إلى تحقيق فوز جديد يضمن له الحفاظ على المركز الثاني، وذلك حينما يواجه ضيفه أتالانتا. ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ويبدو أن طموح الفوز باللقب بات بعيد المنال، لكن الفريق يسعى للحفاظ على مركز الوصافة وضمان بلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويأمل أتالانتا في الاقتراب مجددا من المركز الرابع، حيث يحتل حاليا المركز السادس برصيد 46 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف بولونيا الرابع، وبفارق نقطة خلف روما صاحب المركز الخامس.
من جانبه، سيحاول ميلان الفوز على ضيفه إمبولي، وانتظار تعثر يوفنتوس أمام أتالانتا، من أجل الصعود للمركز الثاني بالمسابقة. ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 56 نقطة، أي بفارق نقطة واحدة فقط خلف يوفنتوس، ويأتي الفوز على إمبولي في مقدمة أولويات ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، والذي تحاصره الانتقادات رغم تحقيق الفريق لنتائج إيجابية في الفترة الأخيرة.
على الجانب الآخر، ستكون المباراة صعبة على إمبولي، الذي خسر في الجولة الماضية أمام كالياري بهدف نظيف، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.
وفي باقي مباريات الجولة، يحل فروسينوني ضيفا على ساسولو، ويلعب كالياري مع ساليرنيتانا، ويحل مونزا ضيفا على جنوى، ويستضيف فريق ليتشي منافسه هيلاس فيرونا، فيما يحل روما ضيفا على فيرونتينا ويلعب أودينيزي في ضيافة لاتسيو. -(وكالات)

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