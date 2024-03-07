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برشلونة يستهدف الوصافة.. واختبار قوي لريال مدريد

3/7/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدريد – يسعى فريق برشلونة للانقضاض على المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، عندما يواجه ريال مايوركا عند الساعة 11 مساء اليوم في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" ضمن الجولة 28 من الليغا.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة خلف جيرونا، وبفارق ثماني نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، المتصدر.
ويدرك تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن الفوز في هذا اللقاء من شأنه أن يزيد الضغوط على ثنائي الصدارة الريال وجيرونا؛ قبل خوض مبارياتهما في هذه الجولة.
ويأمل تشافي بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري حتى اللحظة الأخيرة، خاصة وأنه يتطلع إلى ترك ذكرى طيبة قبل رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، وفقا لما أعلنه في وقت سابق. كما يريد تشافي الفوز بهذه المباراة من أجل العودة لطريق الانتصارات خاصة بعد تعادله مع أتلتيك بيلباو سلبيا في الجولة الماضية، كما يريد أن يرفع الروح المعنوية للفريق قبل مواجهة نابولي يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث إن فريقه لم يضمن التأهل لدور الثمانية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ويفتقد تشافي إلى جهود لاعبيه؛ بيدري وفرينكي دي يونج في هذه المباراة للإصابة، كما يغيب أيضا رونالد أراوخو بسبب الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة فيران توريس في هذه المباراة.
ولكن يعلم تشافي أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل الرغبة الأكيدة لفريق مايوركا في تحقيق الفوز للدخول أكثر في منطقة وسط الجدول والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط، حيث يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.
ويرغب المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري بالفوز بهذه المباراة من أجل الصعود في جدول الترتيب، خاصة وأن هناك حالة من الغضب الجماهيري ولا سيما، أن الفريق هذا الموسم يصارع الهبوط، وقاد أجيري الفريق إلى تحقيق نتائج متميزة في الفترة الأخيرة، فبعد أن تأهل إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عقب فوزه على ريال سوسيداد في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح، تمكن مايوركا من الفوز على جيرونا بهدف نظيف في الجولة الماضية من المسابقة.
ويفتقد أجيري في هذه المباراة إلى جهود الثنائي عمر ماسكاريل للإيقاف وبابلو مافيو للإصابة.
وتستأنف مباريات هذه الجولة يوم السبت، حيث سيسعى جيرونا إلى العودة لطريق الانتصارات عندما يواجه أوساسونا، ورغم خسارته أمام مايوركا في الجولة الماضية، يقدم جيرونا موسما تاريخيا، حيث خاض الفريق 27 مباراة حتى الآن حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 وخسر في 4.
ويرغب الفريق في الفوز بهذه المباراة من أجل الحفاظ على وجوده في المركز الثاني، ولكن مهمته لن تكون سهلة، خاصة وأن أوساسونا يرغب في الفوز هو الآخر من أجل الاقتراب أكثر من المراكز التي تؤهل للعب في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.
ويوجد أوساسونا في المركز العاشر برصيد 36 نقطة بفارق أربع نقاط خلف ريال سوسيداد صاحب المركز السابع، الذي يتأهل صاحبه للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
وفي اليوم ذاته، يلتقي فالنسيا مع خيتافي، وقادش مع أتلتيكو مدريد، وغرناطة مع ريال سوسيداد.
في المقابل، سيكون ريال مدريد على موعد مع مباراة ليست سهلة عندما يستضيف سيلتا فيجو يوم بعد غد. حيث يرغب الريال في الاقتراب خطوة من التتويج بلقب الدوري، الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي، وتعزيز رقمه القياسي من حيث التتويج باللقب، حيث إنه أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري برصيد 35 لقبا.
ويتصدر الريال جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، ويرغب في إضافة ثلاث نقاط أخرى. ويقدم الريال عروضا جيدة حتى الآن، حيث لم يخسر الفريق سوى في مباراة واحدة بالدوري هذا الموسم، حيث حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 6.
في المقابل، يضع سيلتا فيجو الفوز بالمباراة هدفا له، ولا سيما أنه يريد الابتعاد عن المناطق المهددة بالهبوط والدخول في منطقة وسط الترتيب، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن قادش صاحب المركز الثالث من القاع.
وفي بقية المباريات التي تقام في اليوم ذاته، يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع رايو فاليكانو، ولاس بالماس مع أتلتيك بيلباو، وريال بيتيس مع فياريال، وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، حينما يستضيف ألميريا فريق إشبيلية.-(وكالات)

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