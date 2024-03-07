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أنشيلوتي يعتذر عن الأداء الباهت.. مدرب لايبزيغ فخور.. وغوارديولا يتحلى بالواقعية

3/7/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - لم يخف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، استياءه من مردود فريقه في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ووقع ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع لايبزيغ الألماني، إلا أنه نجح بخطف بطاقة التأهل على خلفية انتصاره في لقاء الذهاب بهدف نظيف.
واعترف أنشيلوتي: "كانت المباراة سيئة ولعبناها بطريقة سيئة، بالقليل من الحدة والقليل من الاكتراث، لقد لعبنا بتحفظ منذ البداية، الفكرة كانت أن نضغط بشكل أكبر، ولكن الحقيقة أننا لعبنا ببطء شديد، لعبنا بضغط منخفض وبضعف شديد، وبالقليل من الحركة إلى الأمام، والكثير من التمرير الجانبي".
وأضاف: "لم تكن الليلة الأفضل لنا، وعلينا أن نعتذر، ذلك يحدث أحيانا في دوري أبطال أوروبا".
وركز أنشيلوتي على الدور الذي لعبه الجانب "السايكولوجي، موضحا: "لعبنا ضد خصم يتحلى بالجودة وليس لديه ما يخسره، الجانب الذهني كان حاسما، فقد حاول لايبزيغ فعل كل شيء".
من جانبه، قال مدرب لايبزيغ الألماني ماركو روزه: "إنه "فخور للغاية" بلاعبيه في ضوء أدائهم أمام ريال مدريد الإسباني، على الرغم من خيبة الأمل التي أصابتهم بعد الإقصاء من دور الـ16 بسبب الخسارة ذهابا (1-0) والتعادل إيابا (1-1)".
وفي تصريحاته بعد المباراة، قال روزه: "كانت مباراة رائعة على مستوى الأداء بالنسبة لفريقي، أنا فخور للغاية بأداء اللاعبين رغم حزني وخيبة أملي جراء تعرضنا للإقصاء، كنا قريبين للغاية من البقاء في المسابقة، وأظهرنا ما نعرف كيف نفعله، كنا مقتنعين بقدرتنا على تحقيق ذلك، وكنا بحاجة إلى هدف واحد فقط للوصول إلى الوقت الإضافي، تهانينا لفريق ريال مدريد، الذي فعل الكثير من أجل البقاء في دوري الأبطال".
واستطرد: "كانت لدينا خطة ووضعناها موضع التنفيذ في مباراتين، كنا نعرف ما هي مميزات ريال مدريد وتمكنا من الدفاع بشكل جيد للغاية، باستثناء الهدفين اللذين تلقتهما شباكنا، إنه أداء استثنائي من جانب فريقي".
في المقابل، كشف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سر تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، رغم عدم إيمان مسؤولي ناديه في البداية بقدرته على ذلك.
وتأهل حامل اللقب للدور ربع النهائي هذا الموسم بعد فوزه على كوبنهاجن الدنماركي (6-2) في مجموع مباراتي دور الـ16، وأكد المدرب الإسباني في تصريحات تلفزيونية، أن تسجيل فريقه هدفين مبكرين أسهما في تخفيف صعوبة باقي المباراة وبشكل ساعده على التأهل إلى الدور التالي.
وبسؤاله عن سبب استمرار النرويجي إيرلينغ هالاند في الملعب حتى قبل نهاية المباراة بدقيقتين، أجاب: "إنه بحاجة فقط لاستعادة إيقاع المباريات"، وذلك بعد غيابه سابقا عن الملاعب لنحو شهرين.
ورغم الفوز، أقر غوارديولا بصعوبة الوصول لمنطقة جزاء كوبنهاجن، نظرا لاعتماد الفريق الدنماركي على الدفاع بـ 4 أو 5 لاعبين في الخط الخلفي.
وتطرق جوارديولا للحديث عن قدرة فريقه على خطف اللقب بالموسم الماضي، قائلا: "أتذكر عندما وصلت إلى هنا قبل سنوات، لم يكن النادي مؤمنا بقدرتنا على التتويج باللقب، حيث كانت الخطة مبنية على المضي قدما خطوة بخطوة، وهذا بسبب وجود فرق أخرى قوية قادرة على حمل اللقب، لكن النادي منحني الوقت الكافي للاقتراب من هذا الهدف وتحقيقه".
وفي ختام تصريحاته، رفض مدرب السيتي ترشيح فريق بعينه للفوز باللقب هذا الموسم، بقوله: "لقد رأينا تأهل ريال مدريد، بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، والأسبوع المقبل سنرى من سيرافقنا، لذلك يجب أن ننتظر لمعرفة باقي المتأهلين، لأن الجميع قادر على المنافسة".
بدوره، وصف المدير الفني لفريق كوبنهاجن الدنماركي ياكوب نيستروب، مشوار فريقه بـ"الطويل للغاية" إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وانتهت مغامرة كوبنهاجن حينما سقط بنتيجة 3-1 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في "ستاد الاتحاد"، وظفر مانشستر سيتي ببطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي إذ كان تفوق بنتيجة 3-1 أيضا في مواجهة الذهاب في ضيافة "ستاد باركن".
وافتتح نيستروب تصريحاته بعد صافرة نهاية المباراة معلنا: "أنا شديد الفخر، أنا فخور بمشوار فريقي لأنه كان طويلا للغاية".
وأضاف: "أنتم الإنجليز تحصلون على فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بتتويجكم أبطالا للدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا حللتم في المركز الثاني أو الثالث أو الرابع، فتحصلون أيضا على فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل".
واستطرد: "إذا كنت بطلا للدوري الدنماركي، يتعين عليك السفر إلى آيسلندا والتشيك وبولندا فقط لتصل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا"، في إشارة إلى اضطراره لخوض الأدوار التمهيدية.
وسرد في تصريحات ترجمها الموقع الرسمي لنادي كوبنهاجن: "كان مشوارا أوروبيا طويلا للغاية، وقد واجهنا سبارتا براغ التشيكي في الدور التمهيدي، هذا المشوار بالنسبة لنا لم يقتصر على دور المجموعات ثم المباراتين ضد مانشستر سيتي (في دور الـ16)، بل ضم أيضا الخصوم الذين واجهناهم قبل دور المجموعات، والذين كان من الصعب اللعب ضدهم".
وعبر نيستروب عن قناعته بأن كوبنهاجن فعل كل ما في وسعه، لافتا "كان يستحق خوض مباراتي دور الـ16 ضد مانشستر سيتي". -(وكالات)

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