Thursday, 07 March 2024 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 ميداليات للأردن بـالضاحية العربية والمغرب تهيمن على الألقاب

3/7/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- خطف منتخب المغرب بريق الذهب في منافسات الذكور والإناث لجميع الفئات لسباق اختراق الضاحية العربية الذي أقيم أمس، وتوج فيه منتخب الرجال ومنتخب الشابات الأردني بميداليتين فضيتين، ومنتخب الناشئات الوطني ببرونزية الفرق، ومثله منتخب االسيدات، في المنافسات التي احتضنها مضمار ملعب نادي البشارات للغولف، وسط أجواء مثالية ومسار علمي يستفز طاقات العدائين والعداءات، بمشاركة 10 دول عربية كل منتخبات الأردن، فلسطين، اليمن، السعودية، لبنان، المغرب، الكويت، الجزائر، عُمان، السودان.
وافتتح راعي البطولة أمين عمان د.يوسف الشواربة المنافسات، بعد فقرات حفل الافتتاح البسيطة والمعبرة، والتي بدأت بالسلام الملكي، ثم طابور عرض المنتخبات المشاركة، وكلمة لرئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى د.وليد رحاحلة، الذي رحب بالضيوف، مشيرا إلى دعم القيادة الهاشمية للشباب والرياضة، منوها أن البطولة تأتي في غمرة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية، متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات العربية.
وشكر رئيس الاتحاد العربي د. حبيب الربعان الأردن على حسن الضيافة، مشيدا بترتيبات اللجنة المؤقتة لاتحاد العاب القوى الأردني لاستضافة أهم منافسات الاتحاد العربي، مستذكرا النجاح الكبير الذي حققه الأردن في استضافة ذات البطولة في عام 2019، مبينا أن الرياضة تحولت إلى صناعة متقدمة في تقديم أفضل الأبطال والبطلات، مطالبا اللاعبين واللاعبات ببذل قصارى جهدهم من أجل بلدانهم والضاحية العربية.
وأكد أمين عمان د.يوسف الشواربة على أهمية إقامة منافسات الضاحية العربية في عرين العرب عمان، مؤكد على نهج القيادة الهاشمية بتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دعم الرياضة والرياضين، مرحبا بالضيوف ومطالبهم الاستمتاع في الصباح العماني وأجواء السباق المثالية، ثم أعلن افتتاح منافسات البطولة، واعطى شارة الانطلاق لسباق الناشئات 6 كم، وسط حضور كبار الشخصيات الرسمية وأعضاء ورؤساء وفود الاتحادات العربية.
وتناوب رئيس الاتحاد العربي حبيب الربعان، ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى د.وليد رحاحلة، وأعضاء الاتحادين ومدير البطولة رفيق حمودة، في تتويج أصحاب المراكز الأولى في كل سباق.
منافسات الرجال
- فئة الناشئين 6 كم: الأول: أسامة الرضواني (المغرب) بزمن 18.22.40 د، الثاني: بلال الركاد (المغرب) 18.48.76 د، والثالث: محمد المصلط (المغرب) 18.56.88 د، وفي منافسات الفرق: المغرب 10 نقاط، الجزائر 37 نقطة، اليمن 53 نقطة، والاردن رابعا 79 نقطة.
- فئة الشباب 8كم: الأول: إلياس أعوردو (المغرب) 25.04.12 د، الثاني: عبد الواحد عاشور (المغرب) 25.06.40 د، والثالث :زهير رضوان (المغرب) 25.17.27 د، وعلى مستوى الفرق، المغرب 10 نقاط، الجزائر 31 نقطة، والسعودية 63 نقطة، رغم تساويه بالنقاط مع المنتخب الوطني الأردني الذي حل رابعا، إلا أن صاحب المركز الرابع بالسعودية جمع 18 نقطة والأردني 21 نقطة، لذا خطف السعودي برونزية السباق.
- فئة الرجال: الأول: حسن توريس (المغرب) 30.05.78 د، الثاني : محسن ابوطلحة (المغرب) 30.33.75 دنظ والثالث: حافيظ الرزقي (المغرب) 30.39.32 د، وعللى مستوى الفرق المغرب 10 نقاط، الاردن 35 نقطةظن والكويت.
منافسات الإناث
- فئة الناشئات 4 كم: الأولى: سعيدة البوزي ( المغرب) 14.05.86 د، الثانية: نسرين العابد ( الجزائر) 14.06.01د، والثالثة: ظاسماء ناسو (المغرب) 14.53.73 د،ظ في منافسات الفرق، جاءت المغرب بالمركز الأول 13 نقطة: والجزائر 29 نقطة، والأردن ثالثا برصيد 54 نقطة.
- فئة الشابات 6كم: الأولى: حسنى ابن المعطي ( المغرب) 1.21.26 س، الثانية: سارة زهير (المغرب) 1.21.32 س، والثالثة: حياة اظنفال (الجزائر) 1.21.54 سنظ وفي منافسات الفرق: المغرب 12 نقطة، الاردن 38 نقطة، والسعودية 56 نقطة.
- فئة السيدات 10كم: الاظولى: حنان بوعكاد (المغرب) 35.29.12 د، الثانية: كوثر كناز (المغرب) 36.31.22 د، والثالثة : حسناء الزاهي (المغرب) 36.52.22د، وعلى مستوى الفرقظن جاء المغرب بالمكز الأول 10 نقاطظن لبنان 34 نقطة، والاردن 44 نقطة.
وأشاد الأمين العام للاتحاد العربي د. عبدالإله الصلوي بالمستوى التنظيمي الذي وصفه بالرائع، منوها إلى أنه عكس مدى جهوزية اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى الأردني منذ تصديه لاستضافة الحدث التنافسي، مبينا أن الأردن نجحت في لم الشمل العربي ويحسب له جمع الفود المشاركة في فندق واحد، والذي تحول إلى حوارات ثرية من النواحي الإدارية والفنية بين المسؤوليين والمدربين وحلقات لتبادل الخبرات-على حد تعبيره-، مؤكدا أن البطولة حفلت بالقوة ويسحتق "المغاربة" الهيمنة على ألقاب البطولة.

MENAFN07032024000072011014ID1107949867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث