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منتخب الطاولة يباشر تدريباته في القاهرة

3/7/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) باشر المنتخب الوطني لكرة الطاولة، تدريباته المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة التي وصل إليها أول من أمس، لخوض معسكر تدريبي في إطار الاستعدادات للمشاركة في تصفيات غرب آسيا والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
ويرأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد هنادي تفاحة، ويضم كلا من: سلامة محفوظ مديرا إداريا، والمدير الفني عمرو رضا، إضافة إلى اللاعبين واللاعبات، زيد أبو يمن، زياد عزيز، خالد باسم، براء الوديان، تيماء أبو يمن، براء وريناد الحسني.
ويسعى اتحاد كرة الطاولة، إلى تحضير اللاعبين بدنيا وفنيا، استعدادا للتصفيات، حيث يبذل اتحاد اللعبة جهدا كبيرا لتحقيق مزيد من الإنجازات للعبة على مختلف الصعد.
يذكر أن تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، ستقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل.

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