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تزايد الأخطاء التحكيمية يدفع للمطالبة بلجنة تقييم محايدة

3/7/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - طالب عدد من جماهير أندية المحترفين، اتحاد الكرة بضرورة الاستعانة بلجنة خاصة ومستقلة تضم عددا من خبراء التحكيم في الأردن، لدراسة وتقييم الحالات التحكيمية التي تشكل جدلا، والحكم عليها بكل حيادية.
وتأتي تلك المطالبات، في ظل حقيقة عدم رضى معظم الأندية عن التحكيم، الذي ما يزال في مرمى انتقادات الأندية وإداراتها، بسبب ارتفاع وتيرة الأخطاء التحكيمية في منافسات دوري أندية المحترفين، على الرغم من دفاع لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن قرارات حكامها واعتبارها صحيحة.
واعتبر متحدثون أن استقطاب أو تشكيل لجنة حكام من خارج الاتحاد، لتحليل الحالات الجدلية، لا يعني الانتقاص من دائرة الحكام والمتواجدين فيها، بل من أجل الحديث بشفافيه أكبر، لأن الحكم أو المسؤول العامل في الاتحاد لا يمكنه أن يدين نفسه عند حدوث أخطاء كارثية مؤثرة.
وارتفعت وتيرة الجدل في منافسات دوري المحترفين منذ بداية الموسم الحالي بشكل غير مسبوق، في ظل تعدد الأخطاء التي أثرت على نتائج بعض المباريات، وآخرها حسب رأي الأندية وجماهيرها ما جرى في مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات دوري المحترفين.
وأصدرت إدارات عدد من الأندية بيانات خلال الفترة الماضية حول الأخطاء التحكيمية، التي تسببت في ضياع جهد منظومة بكاملها - حسب تعبير تلك الأندية-.
ويدرك الجميع أن الأخطاء التحكيمية، سواء على مستوى دوري المحترفين او الدوريات العالمية، مستمرة ولن تتوقف أو تنتهي، ولكن التقليل منها يتطلب اللجوء لكل ما هو حديث في هذا المجال، خاصة تقنية "الفيديو" التي نحتاج إلى تطبيقها في الملاعب المحلية.
ولعل اعتراضات الأندية على الحكام والتحكيم أمر طبيعي في كل بطولات العالم، ولكن يجب أن تكون في حدود معينة ولا تتعدى ذلك، وهذا يتطلب تعاونا بين الاتحاد والأندية ودائرة الحكام، من خلال المكاشفة والمصارحة بكل شفافية.
ويرى المشجع خالد الطراونة، أن مستوى التحكيم في الأردن يحتاج إلى وقفة صادقة، وذلك لوجود الأخطاء التحكيمية المؤثرة والواضحة وعلى الأندية كافة، مبينا أن وجود عدد من الحكام الشباب الذين تولوا إدارة مباريات في الدوري لهذا الموسم، ساهم في زيادة الأخطاء وبالتالي تزايد اعتراضات الأندية.
وقال: "شاهدنا أن أغلب المباريات لاقت استياء من التحكيم، وزادت الاعتراضات من إدارات الأندية، والاعتماد على دائرة الحكام في تقييم الحالات المحتج عليها، لا يمكن أن يرضي الأندية، والعدل أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من كوكبة من الحكام السابقين، تكون مهمتها تقييم أداء الحكم والحالات التحكيمية المثيرة للجدل بعد نهاية كل جولة من منافسات دوري المحترفين".
وقال المشجع علي المومني: "هناك أخطاء تحكيمية واضحة يتحملها الحكام، إذ لا يمر أسبوع إلا وتظهر أخطاء واضحة، وتخرج دائرة الحكام بعد نهاية كل أسبوع من الدوري لتدافع عن قرارات الحكام، من دون أن تنجح في إقناع المتابعين في بعض الحالات، الأمر الذي يتطلب حسم تلك الاعتراضات من خلال لجنة خاصة مستقلة عن الاتحاد، وتعمل بكل حرية في تقييم الحالات".
وبين المشجع أحمد سعادة، أن الحكم معرض للخطأ في بعض الأحيان، وعلى دائرة الحكام امتلاك الجرأة والاعتراف بأخطاء الحكام.
وأضاف: "هل يعقل أن تغيب تقنية الفيديو "الفار" عن ملاعبنا، حيث تابعنا مباريات كأس العالم وكأس آسيا وعدد الأخطاء التحكيمية التي عالجها الفار".

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