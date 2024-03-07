Thursday, 07 March 2024 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السلط يهتدي لطريق الانتصارات.. وقمة مرتقبة بين الرمثا والحسين اليوم

3/7/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس اهتدى فريق السلط لطريق الانتصارات بدوري المحترفين لكرة القدم، وذلك بعد قلبه الطاولة على ضيفه شباب الأردن والفوز عليه بهدفين لهدف أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من البطولة، في المباراة التي جرت على ملعب السلط.
وتقدم شباب الأردن بالنتيجة عبر اللاعب أحمد صبرة خلال أحداث الشوط الأول، قبل أن يسجل السلط هدفين خلال الشوط الثاني عن طريق عبد الله ذيب ومحمد زريقات، ويسجل الفوز الغائب عن الفريق منذ 3 مباريات.
ورفع السلط رصيده من النقاط إلى النقطة 13 ومتقدما للمركز التاسع، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق شباب الأردن عند 16 نقطة وفي المركز السادس.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت سحاب والأهلي على ستاد عمان الدولي.
وتختتم منافسات الجولة غدا بآخر مواجهتين، حيث يستضيف الوحدات نظيره مغير السرحان على ستاد عمان عند الساعة الخامسة مساء، فيما يحتضن ستاد الأمير محمد مواجهة معان والفيصلي عند الساعة السابعة والنصف مساء.
السلط 2 شباب الأردن 1
السلط: قتيبة دعسان، خالد العسولي، عبد الله المناصرة، محمد زريقات، عصام سميري، حمد البلاونة (محمد العدوان)، عميد صوافطة، محمود موافي، عبد الله ذيب (يزن عبد العال)، سيف بشابشة (محمد غانم (محمود جمال)) وعدي القرا.
المدير الفني: عمار الزريقي
شباب الأردن: سلامة سلمان، حسن حلوة، أحمد أيمن، عامر المجدوبة، محمد طه، فضل هيكل، محمد أبو طه، أحمد صبرة، حمزة النعيم، أيهم هشام وأويس زيادات.
المدير الفني: محمود الحديد
الحكام: إبراهيم سمارة حكما للساحة، المساعد الأول عمرو عجاج، المساعد الثاني مراد الذيبه ومحمود صبيح حكما رابعا.
الإنذارات: محمد طه (شباب الأردن)
سيناريو الأهداف
- تسلم لاعب شباب الأردن أحمد صبرة الكرة من خارج منطقة الجزاء ومر من مدافعي السلط ببراعة، واضعا الكرة بإتقان في الشباك رغم محاولة حارس مرمى السلط بالتصدي لها (41).
- هيأ لاعب السلط عدي القرا كرة لزميله عبد الله ذيب داخل منطقة الجزاء، ليسددها الأخير بقوة بيمناه لم يحرك حارس شباب الأردن لها ساكنا (56).
- نفذ لاعب السلط عبد الله ذيب ركلة ثابتة من مسافة بعيدة، وضعها على رأس زميله المدافع محمد زريقات الذي ضربها بدقة في الشباك (61).
فرص اللقاء
- سدد بشابشة كرة قوية ردها القائم الأيمن لمرمى شباب الأردن (21).
- ردت العارضة تسديدة النعيم القوية من أمام المرمى (45+1).
- أهدر صبرة فرصة تعديل الكفة بتسديدة علت العارضة (64).
- تصدى سلمان لتسديدة موافي القوية من مسافة قريبة (67).
ديربي منتظر
 يستضيف ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد اليوم قمة مواجهات الجولة الرابعة عشرة من البطولة، والتي تجمع متصدر ترتيب الدوري الحسين إربد وبرصيده 37 نقطة، بنظيره الرمثا صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة، في مباراة يطلق عليها "ديربي الشمال".
وكانت مواجهة الذهاب مثيرة بأحداثها التي شهدت تعرض 3 لاعبين للبطاقة الحمراء، وانتهت بفوز متأخر للحسين إربد بهدف نظيف حمل توقيع الشاب سيف الدين درويش، والذي منح النقاط الثلاث أيضا مؤخرا لفريقه أمام السلط بالجولة الماضية.
ويتطلع الحسين لتسجيل الفوز الثالث عشر بالبطولة والاقتراب أكثر من حلم التتويج بلقب البطولة، من خلال اعتماد المدرب جمال محمود على كوكبة من النجوم منهم حمزة الدردور، محمود مرضي، مصعب اللحام ومنذر أبو عمارة.
وبدوره، يسعى الرمثا لمصالحة جماهيره وتسجيل أول فوز للفريق في بطولة الدوري الحالي على أحد الفرق أصحاب المراكز المتقدمة، بعد الخسارة في جميعها وعددها 4 مباريات، من خلال اعتماد المدير الفني وسيم البزور على كوكبة النجوم الشابة، ومنهم بشار الذيابات، مجد الزعبي، علي العزايزة وأحمد السلمان.
وتقام عند الساعة السابعة والنصف مساء، المواجهة الرابعة في الجولة الحالية، والتي تجمع بين فريقي شباب العقبة والجليل على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ويتطلع شباب العقبة (18 نقطة) والمنتشي بالفوز مؤخرا على الأهلي خارج قواعده، بإكمال المسيرة الجيدة بمشاركاته بين الكبار، حيث يملك المدير الفني رائد الداود عددا من الأسماء الجيدة التي أثبتت قدراته على تحقيق النتائج الإيجابية مؤخرا، ومنها الكولومبي كريستيان فارجاس، محيسن أبو جبلة، أنس بدوي وغيث المدادحة.
ويأمل الجليل (10 نقاط) وصاحب المراكز المتأخرة على سلم الترتيب، بالاستفادة من النقطة التي حصدها الفريق مؤخرا بالتعادل مع الوحدات، وجعلها نقطة انطلاق للبناء عليها مع المدرب محمد العبابنة، من خلال الاعتماد على أوراق مهمة مثل عبيدة النمارنة، عمر عبد الرزاق، يوسف دراغمة وأسعد العزام.

MENAFN07032024000072011014ID1107949864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث