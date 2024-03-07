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رقمان قياسيان للعبداللات ومهيار في شتوية السباحة

3/7/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري شهدت فعاليات اليوم الثاني من البطولة الشتوية المفتوحة الأولى للسباحة، تحطيم العديد من الأرقام القياسية.
ونجح السباح عدنان العبداللات بتسجيل رقم أردني ورقم للفئة الثانية في سباق (200م) متنوع، بزمن قدره 02:07.83، متجاوزا بذلك الرقم السابق المسجل باسم السباح خضر بقله والبالغ 02:08.01.
بدورها، تمكنت السباحة سيرينا مهيار من الفئة الخامسة، من تسجيل زمن جديد وقدره 01:04.68، لتكسر الرقم السابق المسجل باسم السباحة فرح الرواشدة والبالغ01:06.04.
وقام رئيس اتحاد السباحة، نضال القريوتي، بتتويج الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى عن كل سباق، علما بأن منافسات البطولة تختتم يوم غد.
وكانت فعاليات البطولة الشتوية المفتوحة للمسافات الطويلة (800 م حرة و1500 م حرة و400 م متنوع)، أقيمت على مسبح الأكاديمية الدولية – عمان، حيث قام أمين سر اتحاد السباحة معاذ البدور بتتويج الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى بكل سباق، علما بأنه لم يتم تحطيم أي أرقام قياسية في الجولة الأولى من المسافات الطويلة.
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني للسباحة اكتفى بتحقيق ميدالية برونزية عبر السباح عماد الزبن، خلال مشاركته في البطولة الآسيوية الحادية عشرة للسباحة للفئات العمرية، والتي اختتمت مؤخرا في الفلبين، وسط مشاركة واسعة لنخبة من السباحين على مستوى القارة الآسيوية، فيما تحسنت أزمنة سباحي المنتخب الوطني المشاركين؛ هادي العابد ونزار الصوفي وعلي البدور وتارا العالول وكارين البلبيسي ونتاشا العزوني وسيما الخالدي، مع تسجيلهم أرقاما أردنية وأخرى على صعيد الفئات العمرية.
إلى ذلك، لم يحقق سباحو المنتخب الوطني، عمرو الور (50 م صدر) وعماد الزين (50 م حرة و100 م حرة) وتارا العالول (100 م و200 م صدر) وكارين البلبيسي (400 م حرة ومتنوع)، نتائج لافتة في مشاركتهم مع المنتخب الوطني في بطولة العالم الحادية والعشرين المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا.

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