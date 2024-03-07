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الأمير فيصل يكرم الفائزين بسباقات رياضة السيارات للعام 2023

3/7/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، حفل التكريم السنوي لتوزيع جوائز رياضة ‏السيارات لموسم 2023، الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات.
وسلم سمو الأمير فيصل بن الحسين الجوائز لمستحقيها،‎ ‎في التكريم الذي أقيم أول من أمس في متحف السيارات الملكي.‏
كما سلم سموه الكؤوس‎ ‎إلى الفائزين بسباقات رياضة السيارات لموسم 2023 على النحو الآتي:
* بطولة الأردن للسباقات الرقمية:
- المركز الأول: غيث أبو طاعة.
- المركز الثاني: مالك فحماوي.
- المركز الثالث: معاذ الشيشاني.
* بطولة الأردن لسباقات الكارتينج:
- المركز الأول: مهند أبودبرة.
- المركز الثاني: سند الحموي.
- المركز الثالث: فيصل ناشخو.
* بطولة الأردن لسباقات الدرفت:
- المركز الأول: مؤيد يوسف.
- المركز الثاني: عبد الله حمادة.
- المركز الثالث: أنس الحلو.
* بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي:
- الترتيب العام للسائقين:
- المركز الأول: وسيم أبو جابر.
- المركز الثاني: فراس الموسى.
- المركز الثالث: نضال فياض.
- الترتيب العام للملاحين:
- المركز الأول: إيهاب العلان.
- المركز الثاني: حسام العجوري.
- المركز الثالث: ناصر الخلايلة.
- مجموعة السمي برو للسائقين:
- المركز الأول: حمدان العواملة.
- المركز الثاني: فرح إلياس.
- المركز الثالث: جهاد شبيطة.
- مجموعة السمي برو للملاحين:
- المركز الأول: عمر العمري.
- المركز الثاني: طارق الخليلي.
- المركز الثالث: أمين أبو عبيد.
* بطولة الأردن لسباقات السرعة:
- الترتيب العام والدفع الرباعي:
- المركز الأول: شاكر جويحان.
- المركز الثاني: مصطفى عطاري.
- المركز الثالث: هشام أمير النجار.
- مجموعة الدفع الأمامي:
- المركز الأول: يزن جمعة.
- المركز الثاني: مصطفى جمعة.
- المركز الثالث: أمجد الحوراني.
- مجموعة الدفع الخلفي:
- المركز الأول: عبد الرحمن شيكاخوا.
- المركز الثاني: جاد نباص.
- المركز الثالث: سالم طعيمة.
* بطولة الأردن للراليات للسائقين:
- الترتيب العام للسائقين:
- المركز الأول: العُماني عبد الله الرواحي.
- المركز الثاني: شاكر جويحان.
- المركز الثالث: شادي شعبان.
- الترتيب العام للملاحين:
- المركز الأول: عطا الحمود.
- المركز الثاني: سامر عيسى.
- المركز الثالث: مصطفى جمعة.
- المجموعة“M”، المركز الأول: نانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة.
- المجموعة“T”، المركز الأول: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.

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