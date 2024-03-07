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30 لاعبا أجنبيا من 15 دولة يلعبون في دوري المحترفين

3/7/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس أغلقت مساء الأربعاء الماضي، فترة قيد اللاعبين لمرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، وسلمت الأندية البالغ عددها 12، القائمة النهائية للاعبين، وسط طموحات متباينة للفرق في موسم يتوقع أن يكون من أطول المواسم من حيث المدة الزمنية.
ولم يستقطب فريق شباب الأردن أي لاعب أجنبي في الفترة الحالية، نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأندية المحلية بشكل عام، إضافة إلى أن النادي يعاني من حرمان تسجيل اللاعبين، بقرار من اللجنة التأديبية من اتحاد الكرة، ويعتبر الفريق المحلي الوحيد الذي لا يملك في صفوفه لاعبين أجانب.
وشهدت مرحلة الإياب قدوم العديد من اللاعبين الأجانب لدوري المحترفين مقابل استغناء عدد من الأندية عن لاعبين آخرين، ليستقر المطاف بالفرق بتواجد 30 لاعبا أجنبيا من 15 دولة، إذ سيطرت قارة آسيا على اللاعبين القادمين من الخارج بتواجد 16 لاعبا.
ويعد اللاعب السوري الأكثر حضورا من قبل اللاعبين الأجانب بـ“المحترفين” من خلال تواجد 6 لاعبين، مقابل حضور 4 لاعبين من فلسطين، و3 لاعبين من الجزائر والسنغال، ولاعبان من البرازيل، ساحل العاج ونيجيريا، ولاعب واحد من سلطنة عمان، العراق، مصر، المغرب، الكاميرون، الكونغو، غانا وكولومبيا.
وكان الفيصلي الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات الحالية، إذ عزز صفوفه باستقطاب 8 لاعبين من بينهم 3 لاعبين أجانب، وهم: حارس المرمى السوري أحمد مدنية، والفلسطيني مصعب البطاط والكاميروني رونالد وانجا، لينضموا للرابع العماني حاتم الروشدي.
ويعتبر مدنية حارس المرمى الأجنبي الوحيد ببطولة الدوري للموسم الحالي، حيث استفاد الفيصلي من بند اتحاد الكرة الذي قام بتفعليه مطلع الموسم، بالسماح للأندية التعاقد مع 4 لاعبين من بينهم حارس مرمى إذا أراد الفريق ذلك، علما بأن“الأزرق” كان يضم في مرحلة الذهاب الحارس اللبناني مهدي خليل.
وضم متصدر ترتيب دوري المحترفين فريق الحسين إربد مؤخرا اللاعب البرازيلي تالو سيلفا، ليكون الأجنبي الرابع بالفريق إلى جانب مواطنه فيرناندو ناثان، والسنغالي عبد العزيز نداي، والنيجيري عبد الجليل أجاغون.
واستعان الوحدات بلاعبين من الخارج خلال الفترة الحالية بضم المغربي محسن الربجة، والكونغولي كريست كوفوما، لينضموا لكل من: السوري خالد كردغلي والعاجي سيدريك هنري، اللذان حضرا منذ بداية الموسم مع“الأخضر”.
وكان معان الفريق الرابع المستفيد من حضور 4 لاعبين أجانب بالبطولة، بالاستقرار على الثلاثي الجزائري وليد عثماني، عبد الملك مفتاحي وضرار بن سعد الله، إلى جانب السنغالي محمد فال، فيما استقطب الأهلي 3 لاعبين مؤخرا بضم الفلسطينيين أنس بني عودة ومحمد مراعبة، والعراقي علي العزاوي، مع استمرار العاجي فيفيان آسي كوا من بداية الموسم.
ويضم مغير السرحان لاعبين من سورية، وهما: سامر خانكان وسبيع الحموي، مقابل استقطاب الجليل مؤخرا للاعبين من سورية أيضا وهما: علي المصري وعمر عبد الرزاق، فيما يستمر مع شباب العقبة الكولومبي كريستيان فارجاس والنيجيري كريتسيان فارجاس، وتعاقد السلط مع المصري أحمد شمس الدين والفلسطيني عميد الصوافطة.
وحافظ الرمثا على مهاجم السنغالي الهادي سالم لفترة جديدة، نظرا لمنعه من تسجيل اللاعبين، الأمر ذاته الذي ينطبق على سحاب، الذي استمر معهم الغاني ديفيد جونيور.

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