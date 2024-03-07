Thursday, 07 March 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاستثمار في ملاعب كرة القدم.. هل يعد فكرة ريادية لإثراء الكرة الأردنية؟

3/7/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان - ظهرت في الفترة الأخيرة، أحاديث مصدرها الوسط الرياضي المحلي، تتحدث عن فكرة ريادية جديدة لم يسبق وأن تم تطبيقها في ملاعب كرة القدم الأردنية، تتمثل في إمكانية الاستثمار في ملاعب كرة القدم الرئيسية، أملا في أن ينعكس ذلك إيجابا على المستثمر والمستفيدين من هذا الاستثمار، ما يعني استفادة الكرة الأردنية بشكل عام من مثل هذه المشاريع التي ما تزال على الورق وقيد الدراسة.
مع بداية الموسم الكروي الحالي، كشف أحد المسؤولين في أحد الأندية المتميزة في دوري المحترفين، عن البدء في فكرة استثمار أحد الملاعب الرئيسية الكبرى في المملكة، قبل أن تصطدم هذه الفكرة بالعديد من العوائق، منها الروتين التقليدي في العمل وطريقة التعامل مع مثل هذه الإجراءات، والذي لا يحفز على الاستثمار نتيجة كثرة المطالب والمعيقات.
المسؤول الذي كان وقتها يتحدث لـ”الغد” عن هذه الفكرة، كشف أن التوجه يقضي باستثمار الستاد الكبير، بحيث يتولى النادي الإشراف على صيانة الملعب وتهيئته بشكل احترافي، خاصة فيما يتعلق بأرضيته المزروعة بالعشب الطبيعي، مقابل أن يحظى فريق الكرة في النادي بتدريبات مستمرة وبعدد محدد على مدار الأسبوع.
المسؤول الذي كان متحمسا ويستعد للإعلان رسميا عن هذه الفكرة، عاد وفترت عزيمته وهمته، بعدأن اصطدم ببعض المعيقات.
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وخلال زيارته الأخيرة لـ”الغد”، يوم الأحد الماضي، وعند سؤاله عن إمكانية تشييد ستاد رئيسي جديد في الأردن، ليكون بديلا لستاد عمان، تحدث عن تشجيعه لقيام مستثمرين بتطبيق هذه الفكرة، في مؤشر على إمكانية تفكير الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال بهذا المشروع الرياضي الكبير الذي يخدم المستثمر نفسه، كما يخدم كرة القدم الأردنية.
وتكمن فكرة الاستثمار في الملاعب، في قيام مؤسسات أو شخصيات أو شركات، بتشييد ملعب كرة قدم، أو تولي الإشراف على ملعب جاهز، بحيث يكون هذا الملعب نموذجيا في كل تفاصيله، ليخدم المنتخبات والأندية، مقابل عوائد بمختلف أشكالها للمستثمر بطريقة أو بأخرى.
ويرى متحدثون أن الرياضة تحولت من هواية إلى صناعة، ما يعني دخولها في عالم الاستثمار بشتى الأساليب والطرق، بما في ذلك استثمار المنشآت الرياضية.
وعاشت أكثر من دولة حياة الاستثمار في الملاعب الرياضية الكبرى، ولكن بمساعدة وزارة الرياضة أو الشباب التي تقوم بتسهيل مهمة الراغبين بالدخول في مثل هذه الاستثمارات، خاصة بالتعاون مع الشركات والمؤسسات، حيث لعبت البنوك في تلك الدول، دورا مهما في عملية الاستثمار في الملاعب الكبرى.
ويقول نجوم في المنتخب الوطني لكرة القدم ممن مثلوا المنتخب في نهائيات آسيا العام 2004 في الصين، إن المدير الفني للمنتخب في تلك الفترة محمود الجوهري، كان يتحدث بإمكانية الاستثمار في المنشآت الرياضية بالأردن بشكل كبير، من خلال اقتراح أن تقوم وزارة الشباب أو شركات ومؤسسات حكومية أو خاصة، ببناء منتجع رياضي متكامل (فندق وملعب ومنشآت رياضية أخرى) في مدينتي العقبة وعجلون، بحيث تستطيع المنتخبات الوطنية لكرة القدم أو الأندية، أو حتى المنتخبات العربية والأجنبية، إقامة معسكراتها التدريبية شتاء في العقبة وصيفا في عجلون، وسط أجواء وطقس مثالي، الأمر الذي يخدم الكرة الأردنية بشكل خاص، والسياحة والاقتصاد الأردني بشكل عام.
ويرى نجم نادي الجزيرة السابق مازن الصغير، أن الاستثمار في الملاعب، يعد فكرة ريادية، توفر للاعبين ملاعب مثالية ونموذجية تستفيد منها المنتخبات الوطنية والأندية، كما تستفيد منها أيضا الجهات المستثمرة، متمنيا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع.
واعتبر الصغير أن الرياضة أصبحت صناعة، ولا بد من إدراك ذلك في الأردن، لنتمكن من التقدم والتطور بحثا عن الوصول إلى أعلى المراتب الكروية.

MENAFN07032024000072011014ID1107949860

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث