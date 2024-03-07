تخلص من إدمان الكافيين قبل رمضان بهذه الطرق



ويقدم موقع "كليفلاند كلينك " بعض النصائح والتوجيهات للإقلاع عن الكافيين التي قد تفيد الصائم في رمضان.



ويقول الموقع إن الكافيين موجود في القهوة والشاي والصودا ومشروبات الطاقة، وهناك شيء واحد مهم مشترك، وهو أنه يمكن أن يكون من الصعب للغاية الإقلاع عن الكافيين الموجود فيها.



ويشير إلى أن غالبية من يشربون القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين يفضلونها صباحا بعد الاستيقاظ، وللإقلاع عنها فمن المهم تقليص الكمية.



يعتبر الكافيين من المنشطات. وتمر المادة البيضاء المرة، والتي توجد بشكل طبيعي في أكثر من 60 نباتًا، إلى مجرى الدم من المعدة والأمعاء الدقيقة. بمجرد دخول الكافيين إلى مجرى الدم، فإنه يحفز جهازك العصبي المركزي - أعصابك ودماغك وحبلك الشوكي - ليجعلك تشعر بمزيد من اليقظة.



إذا كنت تتساءل عن كيفية الإقلاع عن الكافيين (أو جربت ذلك في الماضي)، فأنت تعلم أنك قد تعاني من الصداع. وذلك لأن جسمك معتاد على تناول الكافيين كل يوم.



ويوضح أن المفتاح هو تقليل كمية الكافيين في نظامك الغذائي ببطء. لا ترتكب خطأ التوقف فجأة تمامًا. من خلال القيام بذلك، من المحتمل أن تواجه أعراض الانسحاب مثل الصداع والغثيان والتعب وآلام العضلات والتهيج وصعوبة التركيز.



وقد تميل إلى العودة إلى شرب القهوة أو الصودا أو قد تفكر في تناول دواء للصداع يحتوي على مادة الكافيين لتخفيف الأعراض. وإذا قمت بذلك، فستبدأ دورة التبعية من جديد. يعد تجنب أعراض الانسحاب أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لاستمرار الناس في عادة تناول الكافيين.



وتتحدث اختصاصية التغذية، بيث تشيروني، عن تقليل استهلاك الكافيين بأمان وكيفية القيام بذلك دون الإصابة بالصداع أو أعراض انسحاب الكافيين الأخرى.



آثار الكافيين على جسمك



نميل إلى اللجوء إلى الكافيين لإبقائنا مستيقظين ومساعدتنا على التركيز. يمكن أن يزيد من الطاقة ويقلل من التعب.

وعلى الرغم من أن الكافيين يعتبر آمنًا بشكل عام، فإن تناول ما لا يقل عن 300 ملليغرام يوميًا يمكن أن يزيد من خطر الآثار الجانبية السلبية، بما في ذلك الغثيان والقلق والأرق.



وكلما زاد استهلاك الكافيين، زادت احتمالية تعرضك لآثار جانبية سلبية، بما في ذلك المشكلات العصبية والقلبية وحتى الموت.



كيفية الإقلاع عن الكافيين دون صداع



وتشرح تشيروني قائلة: "إن جسدك يمر فعلياً بأعراض الانسحاب، كما لو كنت تتخلص من أي مادة أخرى". "نظرًا لأنه يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، فسوف تصاب بالاهتزاز والانزعاج والصداع".



ولتجنب هذه الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، بما في ذلك الصداع المؤلم المرتبط بالانسحاب، تعامل ببطء ولا تتوقع أن تتخلى عن عادة الكافيين بين عشية وضحاها.



وفي الواقع، الإقلاع عن الكافيين يمكن أن يزيد من اعتمادك عليه.



ويعمل الكافيين كمضيق للأوعية، مما يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الصداع، مما يجعله عنصرًا في العديد من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية. لذا، فإن تناول مسكن الألم المحتوي على الكافيين لعلاج صداع انسحاب الكافيين سيساعد على تخفيف الألم ولكنه سيستمر في اعتمادك على الكافيين.



"أنت لا تساعد نفسك حقًا - أنت فقط تغذي اعتمادك بطريقة مختلفة"، توضح تشيروني. "بدلاً من ذلك، عليك أن تبدأ في فطام نفسك".

وإذا كنت تتناول وصفة طبية تحتوي على الكافيين، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول إمكانية وجود بدائل، ولكن اعلم أنها قد لا تكون خيارا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين عليك تقليل تناول الكافيين بطرق أخرى.



إذا كنت تحاول الإقلاع عن عادة تناول الكافيين وترغب في تجنب هذا الصداع المخيف، فإليك ما يمكنك البدء فيه.



شرب المزيد من الماء



مفتاح آخر للتغلب على أعراض انسحاب الكافيين هو الماء. والبقاء رطبا سوف ينشط جسمك، مما قد يلغي الحاجة إلى الكافيين في المقام الأول.



"غالبا ما يشرب الناس الكافيين لأنهم لا يستطيعون البقاء مستيقظين، لكن الجفاف غالبا ما يكون السبب وراء عدم حصولهم على الطاقة من البداية"، توضح تشيروني. "إذا كان بإمكانك الحصول على كمية كافية من الماء، فسوف تنشط ولن تحتاج إلى هذا الكافيين كثيرًا".



تعيين حد زمني



حدد وقتا تتوقف فيه عن تناول الكافيين كل يوم. يوصي المتخصصون الطبيون بالساعة الثانية بعد الظهر، حتى لا يتعارض مع نومك.

وتقول تشيروني: "إن تحديد حد زمني مفيد لإتاحة الوقت الكافي لانخفاض مستوى الكافيين والسماح لجسمك بالاسترخاء والسماح لك بالنوم".



مشروبات تحتوي على كمية أقل من الكافيين



ابدأ بتغييرات صغيرة. إذا كنت تشرب عادة القهوة المحمصة الداكنة، فانتقل إلى التحميص الخفيف للبدء بالإقلاع. إذا كنت تشرب الشاي الأسود عادةً، جرب الشاي الأخضر أو الأبيض بدلاً من ذلك.



ووفقا لتشيروني، "من خلال تقليل المشروبات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين، ستتمكن من الحد من تناول الكافيين عن طريق الفطام ببطء والسماح لجسمك بالتعود على المستويات المنخفضة بمرور الوقت دون التعرض للآثار الجانبية المذكورة سابقا".



اعتمد على قهوة منزوعة الكافيين



إذا كنت تشرب قهوة الإسبريسو التي تحتوي على كمية أكبر من الكافيين مقارنة بالمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين، فابدأ بتقطيعها بنصف أو حتى ربع كوب من القهوة منزوعة الكافيين. ثم، كل بضعة أيام، قم بتقليل تناوله بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تقليل تناولك ببطء بمرور الوقت.



وكما هو الحال مع أي مادة، قد يكون من الصعب الإقلاع عن الكافيين - ولكن ربما ليس بالصعوبة التي تظنها.



وتقول تشيروني: "إذا كنت تحاول الضغط على زر إعادة الضبط فيما يتعلق بصحتك، فإن تقليل الكافيين مع زيادة تناول الماء هو أحد أبسط الأشياء وأكثرها فائدة التي يمكنك القيام بها لنفسك".

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