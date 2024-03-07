كلما زادت خطواتك في المشي كانت صحتك أفضل

MENAFN - Alghad Newspaper)وكشفت بيانات من أكثر من 72000 بريطاني أن زيادة ذلك إلى 10000 يوميًا قللت الفرص بنسبة 39 في المائة وعوضت آثار البقاء على الأريكة بقية الوقت.



وكشفت الدراسة أن المش 4000 خطوة، وممارسة القليل من التمارين، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الدماغ.



وتم ربط المشي المنتظم بمجموعة من الفوائد للصحة الجسدية والعقلية، حيث يمكن للمشي اليومي أن يفعل العجائب لصحة قلبك، وتحسين الدورة الدموية وإدارة ضغط الدم.



ويساعد المشي أيضًا في التحكم في الوزن مما قد يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.



كما ان تخصيص بعض الوقت للمشي يسهم في إطلاق هرمونات السعادة التي يمكن أن تقلل من التوتر وتعزز الشعور بالرفاهية.



ويعد المشي مفيداً أيضًا للعظام والمفاصل ويساعد على تعزيز كثافة العظام.

وقال باحثون أستراليون إن النتائج يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم جالسين خلف مكتب.



وقال الدكتور ماثيو أحمدي، من جامعة سيدني : "الجرعة الدنيا من الخطوات اليومية كانت بين 4000 و4500 خطوة يوميا عبر المجموعات الزمنية المستقرة".



"أي قدر من الخطوات اليومية فوق الحد المرجعي البالغ 2200 خطوة في اليوم كان مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات ومخاطر الإصابة بأمراض القلب ".



ويعيش حوالي 7.6 ملايين بريطاني مصابين بأمراض القلب أو الدورة الدموية حاليًا، وتتسبب هذه الظروف في ربع إجمالي الوفيات في البلاد، وفقا لصحيفة " ذا صن".



كما ان ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، والتدخين ، والسكري ، وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، كلها تزيد من المخاطر.



وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بممارسة نوع من النشاط البدني كل يوم وتدريب القوة مرتين على الأقل في الأسبوع.



ويجب ممارسة نشاط معتدل الشدة لمدة ساعتين ونصف الساعة – مثل المشي السريع – أسبوعيًا، وفقًا للإرشادات.



وأظهرت الأبحاث السابقة أن المشي من 6000 إلى 9000 خطوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمشي 2000 خطوة فقط.



ونظرت الدراسة الأخيرة، التي نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، في كيفية تأثير المشي على المخاطر اعتمادا على مدى نشاط الأشخاص بشكل عام.



وتتبع الباحثون 72174 شخصًا بالغًا يبلغون من العمر 61 عامًا في المتوسط في المملكة المتحدة، والذين ارتدوا أجهزة على معصمهم لقياس مستويات نشاطهم لمدة أسبوع.



مشى الأشخاص 6222 خطوة يوميًا في المتوسط، وقضوا 10.5 ساعة في حالة عدم النشاط.



وكان أقل خطر للوفاة المبكرة بين الأشخاص الذين خطوا ما بين 9000 إلى 10500 خطوة يوميًا.



وعندما يتعلق الأمر بتجنب السكتة الدماغية والنوبات القلبية، فإن أقل المخاطر كانت لدى الأشخاص الذين يسيرون حوالي 9700 خطوة يوميًا.



وبشكل عام، فإن المشي من 9000 إلى 10500 خطوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 21%.



وقالت جولي وارد، من مؤسسة القلب البريطانية، عن الدراسات: "النشاط البدني اليومي ضروري لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



"تبين لنا هذه الدراسة الجديدة المفعمة بالأمل أن كل خطوة نحو الوصول إلى 10000 خطوة يوميًا تساعد في تقليل خطر الوفاة وأمراض القلب.



وأضافت "نحن نشجع الجميع على البقاء نشطين من أجل صحة القلب والدورة الدموية من خلال ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع."