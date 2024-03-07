انتبه.. آثار جانبية خطيرة لأدوية حرقة المعدة

موضحة ((يمكن أن يلحق الاستخدام المتكرر وغير المنضبط لبعض الأدوية، الضرر بالمعدة ويزيد من خطر الآثار الجانبية كالإمساك والتورم وردود الفعل التحسسية وغيرها)). وذلك وفق ما نقل موقع ((فيستي رو)) المحلي.



وأضافت الخبيرة الروسية ((أن مضادات الحموضة المستخدمة لعلاج حرقة المعدة، التي تباع في الصيدليات، عادة ما تحتوي على الألومنيوم الذي يمكن أن يؤدي إلى الإمساك. من أجل ذلك، الأفضل إعطاء الأفضلية للأدوية التي تحتوي على مواد طبيعية للجسم كالكالسيوم والمغنيسيوم. فهذه الأدوية لها تأثير سريع وآمن من حيث عملها بتحييد حمض الهيدروكلوريك وحماية الغشاء المخاطي للمعدة والمريء من آثاره الضارة)).

وتابعت ((بعد مضي ثلاث دقائق سيلاحظ الشخص النتيجة بالفعل من دون أي ردود فعل سلبية كردود الفعل التحسسية والإمساك والتورم؛ وهي أمور لا يتم استبعادها عند تناول أدوية أخرى لعلاج حرقة المعدة)).



وبينت الخبيرة انه ((تمت الموافقة على تناول الأدوية المحتوية على الكالسيوم والمغنيسيوم حتى للنساء الحوامل والمرضعات، لأنها لا تشكل أي خطورة على صحة الجنين والرضيع)). موصية ((باختيار شكل الدواء الأكثر ملائمة؛ فمثلا يمكن استخدام أقراص المضغ، التي لا تتطلب تناول الماء، ويمكن للشخص حملها معه.

ويجب عند شراء الدواء من الصيدلية التأكد من أنه دواء وليس مكملا غذائيا. لأن هذا يضمن نوعيته العالية)). -وكالات

اقرأ أيضاً:

تعاني من الحموضة خلال رمضان؟ 5 مشروبات تساعدك على التخلص منها

10 أسباب تجعلك تقلل من شرب الكمون حتى إن كان مفيداً