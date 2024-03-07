بنسبة 400%.. ارتفاع صادم بنسبة إقبال الرجال على البوتوكس

ووفق تقرير نشرته صحيفة ((التلغراف))، تقول استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة أوفيليا فيرايتش من عيادتها في شارع هارلي بلندن: ((شهدت طفرة Zoom قفزة كبيرة في حجز الذكور مواعيد لإجراء التعديلات في شكلهم بعدما فجأة أصبح الكثير من الرجال ينظرون إلى وجوههم أكثر على الشاشة))، مضيفةً: ((أرى اليوم عدداً أكبر بكثير من المرضى الذكور مما كنت أرى قبل انتشار فيروس كورونا، قبل أن تصبح مكالمات الفيديو هي القاعدة)).



يقول طبيب التجميل الدكتور وسيم تكتوك: ((بالنسبة للرجال، يجب أن يكون الأمر سريعاً، وينطوي على الحد الأدنى من الألم، ويجب عليهم العودة إلى مكاتبهم بعد الظهر من نفس يوم الإجراء)).



ويعترف جراح التجميل الدكتور آش سوني بأنه يخضع بنفسه لحقنة كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن ((البوتوكس لا يزال هو العلاج الأكثر شعبية)). ويقول سوني إن الإجراء ليس جيداً فقط لتنعيم خطوط الجبين ولكنه يمنع تكون المزيد من التجاعيد، مضيفاً أن ((إنعاش العيون المتعبة هو العلاج الأكثر طلباً بالنسبة لي)).



في عيادة الدكتور سوني، تحظى حقن البولينوكليوتيدات حول منطقة العين بشعبية كبيرة بين الرجال لأن النتائج ملحوظة وطبيعية. ويقول: ((هي ليست حشواً وتجعل البشرة تبدو أفضل من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين الخاص بك)).



لمزيد من التدابير الجذرية، أفاد الدكتور سوني أن العمليات الجراحية اليومية لفتح العيون المغطاة (رأب الجفن) قد ارتفعت شعبيتها بنسبة 74 في المائة في العام الماضي.



يقول الدكتور ديفيد جاك من عيادته في لندن: ((يقوم المزيد من الرجال أيضاً بحجز علاجات الوجه عالية التقنية)). ويضيف: ((يتم إجراء علاجات الوجه حسب الطلب وغالباً ما تجمع بين الوخز بالإبر الدقيقة وحقن الترطيب Profhilo أو حتى بعض الليزر خلال أشهر الشتاء لإزالة أي أضرار ناتجة عن أشعة الشمس)). -وكالات

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