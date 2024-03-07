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متحف الأطفال يعلن أسماء الفائزين في مسابقة القراءة بنسختها الرابعة

3/7/2024 2:34:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن متحف الأطفال أسماء الفائزين في مسابقة القراءة بنسختها الرابعة التي أقيمت برعاية وزارة الثقافة، وبدعم من البنك الأهلي الأردني وشركة "زين".
وتهدف المسابقة إلى زرع حب القراءة والمطالعة في نفوس الأطفال وجعلها عادة متأصلة في حياتهم اليومية، وذلك وفقا لرؤية المتحف في تنمية أجيال تسعى للمعرفة.
وحضر الحفل مدير مديرية الموسيقا والفنون الأدائية ومدير معهد الفنون الجميلة الأستاذ الدكتور حسين دغيمات مندوبا عن وزارة الثقافة، وممثلون عن البنك الأهلي وشركة زين، حيث شارك ممثلو هذه المؤسسات الراعية والداعمة في تكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز النقدية والعينية، معربين عن فخرهم بإنجازات الفائزين، وجهود المتحف في تحفيز الأطفال على حب القراءة وتنمية شغفهم لاكتساب المعارف المتنوعة.
وشارك في المسابقة التي أطلقها المتحف لأعضائه من العائلات وأبناء موظفي كل من البنك الأهلي الأردني وشركة زين 84 طفلا، قرأوا نحو 300 كتاب، بمجموع عدد صفحات يتجاوز 18,000 صفحة.
وجرى تكريم 9 مشاركين فازوا بالمراتب الثلاثة الأولى تباعا، عن كل فئة من الفئات المشاركة؛ وهي الصفان الثاني والثالث للفئة الأولى، والصفان الرابع والخامس للفئة الثانية، والصفان السادس والسابع للفئة الثالثة، وتم اختيارهم بعد اجتيازهم شروط المسابقة ومعاييرها المتعلقة بمواضيع الكتب المقروءة، وعددها، وجودة الملخصات التي تم تقديمها.
وتنوعت المواضيع التي أتيحت للمتسابقين بين العلوم الإنسانية كالتاريخ والدين والفلك والجغرافيا، والمواضيع الأدبية مثل قراءة القصص والروايات، أما المشاركون الذين احتلوا المركز الأول حصرا عن فئات المسابقة فقد كانوا: رهف عبدالله زكارنة ولين عبدالله زكارنة وسند مجدي محمود.
مديرة المتحف السيدة سوسن الدلق، قالت من جهتها: "نبارك لجميع الفائزين بمسابقة القراءة، ونتمنى أن يكون المتحف جزءًا فعالا لتحفيز الأطفال على حب القراءة وتنمية شغفهم في مجال تحسين المهارات اللغوية وزيادة المعرفة لديهم، وتقدمت بالشكر إلى كل من وزارة الثقافة والبنك الأهلي الأردني وشركة زين لرعايتهم ودعمهم المسابقة".
وأضافت "حرصنا أن يكون موعد المسابقة بالتزامن مع الإجازة الشتوية؛ ليستغل الأطفال أوقات العطلة بالقراءة والاطلاع على الكتب والقصص والروايات بمواضيع مختلفة تنمي ملكة الكتابة لديهم، ووعيهم وثقافتهم بمختلف المجالات".

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