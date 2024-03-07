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أفضل الأطعمة لصيام صحي في رمضان

3/7/2024 2:34:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يمكن للصيام أن يقدم لكامل الجسم فوائد صحية كبيرة، ومع ذلك، فإنه مع تغيير مواعيد الطعام والنوم وإدخال عادات غذائية خاطئة، قد يبدو الأمر صعبا في البداية، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وبالنظر إلى ذلك، فإن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تغذية اليوم التالي من الصيام للحصول على العناصر الغذائية الكافية للحفاظ على نمط حياة صحي.
أفضل الأطعمة لتناولها في السحور
يوصي اختصاصيو التغذية بضرورة تناول الطعام في السحور، لأنه مهم للشعور بالنشاط طوال يوم الصيام.
وتقول كيرستن جاكسون، اختصاصية التغذية الاستشارية في صحة الأمعاء: "إن أفضل الخيارات تشمل توازن الكربوهيدرات المعقدة لإطلاق الطاقة ببطء على مدار عدة ساعات، والبروتين لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول، والألياف لمنع أي مشاكل في الأمعاء".
وتنصح، على سبيل المثال، بتناول وجبة مكونة من بيض مسلوق وشريحتين من الخبز الكامل مع بعض السبانخ والفطر، أو عصيدة مع ملعقة من مسحوق البروتين الممزوج ببعض التوت والبذور.
ويؤكد الدكتور أياز الله صافي، من كلية العلوم الصحية بجامعة برمنغهام سيتي، على ضرورة تناول الأطعمة التي تطلق طاقة بطيئة طوال اليوم.
ويقول: "الشوفان والشعير والأرز البني والكينوا والتوت والتفاح والبرتقال التي تحتوي على مؤشر نسبة سكر في الدم منخفضة ولا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، هي خيارات جيدة للاستهلاك لتحافظ على نشاطك خلال اليوم".
ويعد الماء المشروب الأفضل، كما أوصى كل من الدكتور صافي والسيدة جاكسون بالابتعاد عن الكافيين الذي يمكن أن يسبب الجفاف خلال شهر رمضان.
وإذا كنت حقا بحاجة إلى كوب من الشاي أو القهوة، فتوصي جاكسون بتجربة شاي الكرك (شاي حلو بالحليب، مكون من شاي أسود قوي وتوابل، مثل الهيل والزنجبيل والقرفة والزعفران) والذي يحتوي على كمية أقل من الكافيين.
أفضل الأطعمة التي
يمكن تناولها على الإفطار
الإفطار هو الوجبة الافتتاحية بعد الصيام، ولذلك، فإن ما تأكله مهم لضمان التوازن الصحي.
ويوصي الخبراء بشرب الكثير من الماء، ومرة أخرى، مجموعة جيدة من الكربوهيدرات النشوية على شكل أرز، على سبيل المثال.
ويقول الدكتور صافي: "لا يوجد سوى نافذة صغيرة لتزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها. التركيز على ما يجب استهلاكه يجب أن يكون على الجودة".
ويوصي باستبدال الأطعمة المقلية مثل السمبوسة ببدائل صحية، مثل الأطعمة المخبوزة، ويمكن استبدال الأطعمة السكرية مثل الكعك والآيس كريم بعناصر مثل سلطات الفواكه والزبادي.
وتحذر جاكسون من أنه "عندما نشعر بالجوع، فإننا نميل إلى الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون وتناول الطعام بسرعة كبيرة جدا. يفاجأ العديد من عملائي بأن وزنهم يزيد بالفعل في شهر رمضان على الرغم من الصيام، وذلك بسبب هذه المشكلات".
وتوصي بطبق متوازن يحتوي على البروتين، مثل البيض والدجاج أو السمك، والكربوهيدرات المعقدة، مثل الأرز والمعكرونة والخبز، إضافة إلى ملء نصف طبقك بالخضراوات.
وأضافت: "هذا يعني أنك ستتجنب الإفراط في تناول الطعام، ولكنك ستحصل أيضا على كل التغذية التي تحتاجها".

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