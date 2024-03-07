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كارل صباغ يسرد معلومات تاريخية في قصة الحكم البريطاني لفلسطين

3/7/2024 2:34:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي يقول الكاتب الفلسطيني كارل صباغ، في كتابه "بريطانيا في فلسطين-قصة الحكم البريطاني لفلسطين 1917-1948": "منذ القرن الخامس قبل الميلاد، إن الأرض الواقعة إلى الشرق من شواطئ البحر الأبيض المتوسط تدعى "فلسطين"، والاسم مأخوذ من كلمة "فلستيا"، وهي مملكة الفلستيين الساحلية القديمة. وقد شهدت فلسطين، عبر تاريخها الطويل، سلسلة من الغزاة والتجار والمهاجرين وخليطا من الأقوام".
ويضيف صباغ، في مقدمة كتابه الصادر عن دار الفينيق للنشر والتوزيع، أن فلسطين كانت جزءا من المنطقة الزراعية التي تعرف باسم "الهلال الخصيب"، وكانت موانئها البحرية وصلاتها التجارية البرية مع مصر وشبه الجزيرة العربية وسورية تستعمل منذ العصور القديمة.
الكتاب يضم العديد من الصور والخرائط التي تشرح تاريخ فلسطين قبل الانتداب البريطاني عليها، وتتضمن الصور القرى والمدن وموانئ فلسطين، إلى جانب صور توضح تضاريس فلسطين والمواقع الأثرية والتاريخية في فلسطين قبل الانتداب البريطاني على فلسطين، وأيضا العديد من الوثائق القديمة التي تتحدث عن فلسطين.
ويقول صباغ في هذا الكتاب الذي ترجمه من اللغة الإنجليزية إلى العربية د.محمد عصفور، وقام بمراجعته د.محمد شاهين، وتدقيق ومتابعة نور صباح "كان الصراع العربي الإسرائيلي من وجهة نظر كثير من قراء الصحف في القرن الحادي والعشرين، عبارة عن احتلال الضفة الغربية وغزة، ومعاملة إسرائيل للفلسطينيين الذين يعيشون هناك. وكانوا يعتبرون أنه يمكن أن يسود السلام في الشرق الأوسط، إذ تخلت إسرائيل عن المناطق التي تحتلها بشكل غير قانوني، وسمحت للفلسطينيين بحكم أنفسهم".
ولكن الصراع من وجهة نظر الفلسطينيين، وفقا لصباغ، يختلف عن فهمه بقية العالم، وهو أن الاحتلال الظالم، يعد ظلما كبيرا في نظر الفلسطينيين، بسبب ما حصل بين سنتي 1917 و1948 عندما تحولت فلسطين من قطر عربي إلى دولة يهودية، بسبب أفعال الحكومة البريطانية قبل الحرب العالمية الأولى أثناءها وبعدها، لافتا إلى أنه أي اتفاقية سلام لن تصمد ما لم يؤخذ في الحسبان الظلم الذي لحق بالفلسطينيين بسبب احتلال فلسطين، وهو الاحتلال الذي حصل بينما كانت بريطانيا هي التي تحكم البلاد، وهو الاحتلال الأوسع الذي لحق بالمناطق الفلسطينية منذ سنة 1948.
وعن فلسطين قبل مجيء البريطانيين، يقول المؤلف "كانت فلسطين منذ القرن السادس عشر حتى سنة 1917، جزءا من الإمبراطورية العثمانية التي تحكمها الآستانة، وكان الجزء الشمالي منها يُحكم من بيروت، بينما يحكم جزؤها الجنوبي من القدس، وكانت المنطقة ما تزال تعرف باسم "فلسطين"، وتشير لها الوثائق العثمانية بعبارة "أرض فلسطين"، وظلت فلسطين مسكونة منذ آلاف السنين".
ويتحدث المؤلف عن شعب فلسطين، فيقول "كانت الإمبراطورية العثمانية موطنا لعدد كبير من الجماعات القومية والدينية التي تحكمها حكومة إسلامية، وكان هذا التنوع في المعتقد واللغة والعرق جزءا مقبولا في الحياة العامة في فلسطين، ومع أن المسيحيين واليهود كان لهم وضع مختلف عن أغلبية السكان المسلمين، فكانت هنالك أمكنة كثيرة عاش فيه المسلمون والمسيحيون واليهود في وئام. وكانت المدن الأربع التي تضم أعلى نسبة من اليهود تضم أعدادا كبيرة من السكان العرب أيضا".
ويوضح صباغ أن المسيحيون عاشوا في فلسطين منذ نحو 2000 سنة، وكانت المسيحية هي الديانة السائدة في المنطقة قبل ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، ويشترك المسلمون والمسيحيون في فلسطين في الثقافة واللغة العربيتين، وكانت الجماعات اليهودية ذات الوجود الطويل في فلسطين تعيش في القدس وصفد والخليل وطبرية، وعندما طرد اليهود من إسبانيا في سنة 1492، سمح لهم السلطان باللجوء إلى الإمبراطورية العثمانية، وقد أطلق على هؤلاء اسم السفرديم وكانوا يتكلمون باللادينو، واللغة العربية. وأخذ اليهود الأرثوذكس الأشكناز يأتون من أوروبا الشرقية للعيش في المدن الفلسطينية منذ أواخر القرن التاسع عشر، وكانوا يأتون لأسباب دينية، بسبب تعرضهم للاضطهاد الشديد في أوروبا الشرقية.
ثم يتحدث المؤلف عن القدس وأهميتها في الدين الإسلامي، ويصف القرآن والسيرة النبوية التي تعود إلى القرن الثامن الميلادي إسراء النبي من مكة إلى القدس؛ حيث صعد إلى السماء من فوق صخرة تقع على جبل الهيكل، كذلك يذكر القرآن أن المسلمين في أوائل عهد الإسلام كان عليهم التوجه في صلاتهم باتجاه القدس مثلما توجب عليهم التوجه إلى مكة فيما بعد، مبينا أن هناك عوامل مشتركة بين الأديان الثلاثة في الاحتفالات الدينية في فلسطين، فعيد النبي موسى، مثلا، كان يشمل موكبا سنويا إلى مقام النبي موسى بحضرة أناس من الأديان الثلاثة من جميع أنحاء فلسطين. وقد نظر الفلسطينيون جميعا إلى أرض فلسطين كلها على أنها مقدسة وأحاطوا أماكنها المقدسة بكل مظاهر التكريم.
ويتحدث صباغ عن الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يصف بعض المسافرين إلى الأراضي المقدسة في القرن التاسع عشر، أن فلسطين كانت "مقفرة"، لكن هذا الوصف كان بعيدا كل البعد عن الحقيقة. فقد كان الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على منتجات الأرض المزروعة التي تحيط بمئات القرى المنتشرة في جميع أنحاء فلسطين، وتطورت المدن وأصبحت مراكز للتجارة والثقافة، واتصلت الموانئ الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي "يافا وغزة وعكا"، بشبكة التجارة العالمية. أما في الداخل، فإن مدنا مثل الخليل ونابلس كانت جزءا من اقتصاد الإقليم، وكانت تنتج البضائع وتتبادلها مع بيروت ودمشق وغيرها من المدن الأبعد، وفي أواخر القرن التاسع عشر كان الاقتصاد الفلسطيني يتوسع، ونمت المدن وازداد عدد السكان.
ويشير المؤلف إلى تقرير أرسله القنصل البريطاني في سنة 1910، يذكر فيه أن الصادرات الفلسطينية ازدادت، وأن مساحات أكبر من الأراضي أخذت تزرع، وكذلك لاحظ أن الفلسطينيين أخذوا يستوردون المزيد من مضخات المياه لري الأراضي الزراعية، وقد ساعدت طبيعة الأراضي الفلسطينية المتباينة الفلاحين على زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل، كالبرتقال والعنب قرب الساحل، والقمح في المناطق الجنوبية، والزيتون في المناطق الجبلية.
ويتحدث صباغ عن القرى الفلسطينية، يقول "كان في فلسطين ما يزيد عن ألف قرية في أوائل القرن العشرين، وكان ثلثا السكان يعيشون في الأرياف ويعملون في الزراعة، وكان الثلث الأخير يتكون من خليط من الحرفيين والباعة والتجار والموظفين الحكوميين الذين يتشكل منهم أي مجتمع طال استقراره"، مبينا أنه قد جمعت معلومات كثيرة عن فلسطين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بواسطة صندوق استكشاف فلسطين الذي اسسته في سنة 1865، جماعة من الأكاديميين ورجال الدين المسيحيين لدعم الدراسات المتعلقة بفلسطين والمشرق في العهود المسيحية المبكرة.
ويشير المؤلف إلى أن طبرية كانت في ذلك الوقت "مختلطة"، يعيش فيها المسلمون واليهود والمسيحيون في شمال فلسطين على ضفاف بحيرة طبرية، وأصبحت المدينة في القرن الثامن عشر قاعدة لشيخ قوي من المنطلقة اسمه "ظاهر العمر"، الذي كان يسيطر على معظم شمال فلسطين، وبنى المسجد والقلعة في طبرية، وسُمح لظاهر أن يحكم شمال فلسطين على مدى عقود عدة كأنها إقطاعية له، فجلب لها الرخاء الاقتصادي، والأمن والتجارة مع أوروبا وطور المراكز الحضرية في طبرية، وعكا والناصر وصفد ودير حنا.
أما عروس البحر يافا، فقد كانت في أوائل القرن العشرين، بحسب صباغ، من أهم مدن الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وكان يتمتع بحياة اقتصادية وثقافية منتعشة، وكان هذا الميناء هو الميناء الرئيسي في فلسطين، ومنه كان يصدر البرتقال والصابون والسمسم، وكانت إلى جانب الميناء مصانع الصابون والمسابك في داخل المدينة. وأسس السكان جمعيات أدبية ومسارح وأنشأوا دارا للسينما، وكانت يافا هي المدينة التي أسس فيها عيسى داود العيسى صحيفة "فلسطين"، ذات الانتشار الواسع في سنة 1911.
ويتابع "كان المسافرون ينزلون من السفن الراسية خارج الميناء، أو يذهبون للسفر إلى يافا، على المراكب التي يقودها مراكبية يافا المهرة عبر الصخور الخطرة، وكذلك الأمر مع البضائع. وقد ترك أحد هؤلاء المراكبية، واسمه سليمان قربي، انطباعا لا ينسى على بعض المسافرين الذين ساعدهم على الانتقال من السفينة إلى الشاطئ".
أما مدينة نابلس، فقد كانت، كما يشير صباغ، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مركز التجارة والصناعة في فلسطين، وكانت المنطقة مصدرا خصبا للقطن، وكان معظم هذا القطن يصدر إلى أوروبا بالنظر إلى اهتمام الحاكم العربي الشيخ ظاهر العمر وحنكته التجارية، ثم أصبحت المدينة في القرن التاسع عشر مشهورة بسبب صناعة الصابون المنتج فيها، والمصنوع من زيت الزيتون الذي يؤتى به من القرى المحيطة بالمدينة؛ إذ كان القرويون يأتون بالزيت المعصور إلى نابلس ليبيعوه لمصانع الزيتون بالدرجة الأولى، وكان سوق المدينة مركزا للتبضع يشتري منه القرويون حاجاتهم.
ومدينة حيفا التي كانت تقع على البحر الأبيض المتوسط كان عدد سكانها يتنامى وتتنامى أهميتها قبل مجيء البريطانيين إلى فلسطين، ففي القرن الثامن عشر، عمل ظاهر العمر على توسيع القرية الساحلية وتحصينها، وفي سنة 1905، ربطت الحكومة العثمانية المدينة بالخط الحديدي الحجازي الذي كان يستعمل لنقل الحجاج إلى مكة، فغدت المدينة ميناء مهما ومركزا للنقليات في المنطقة. وبقيت حيفا مركزا إداريا مهما لفلسطين في حقبة الانتداب، وفي سنة 1933، افتتح البريطانيون فيها مرفأ موسعا جديدا.
أما مدينة القدس التي طمع فيها كل غزاة فلسطين، بالسيطرة عليها، وذلك بسبب تاريخها الزاخر وتأثيرها عاطفيا الذي يفوق حدودها الزمنية. ومع كل ما تثيره هذه المدينة من أشواق روحية، فإنها مكان عاش فيه الناس، وعملوا، وكان عليهم أن يتعايشوا معا في تعاملهم اليومي، وكانت المناطق المأهولة من المدينة القديمة تنقسم إلى أحياء يعود كل منها إلى جماعة ذات هوية محددة، ولكن الحقيقة هي أن مواطني القدس العثمانيين كان يعيشون في أمكنة مشتركة، وعادات متشابهة وصداقات متبادلة.
ومدينة غزة تعد من المدن القديمة وهي مركز للتجارة منذ القدم. يقول عنها المؤلف "كانت غزة في الماضي طريقا تسلكه القوافل العربية، وكان موقعها أساسيا على الطرق التي تربط بين مصر وسورية الكبرى وشبه الجزيرة العربية. وظلت غزة على مدى الآلاف الثلاثة الماضية من السنين تستقبل جيوش الغزاة القادمة والمغادرة من الشرق الأوسط ومن سواه، بما فيها جيوش الفراعنة، والفلستيين، واليونان والرومان والعثمانيين. وتضم الآثار المدفونة في غزة وتحت رمالها مدنا رومانية وكاتدرائيات صليبية، وتضم غزة كغيرها من مدن فلسطين سكانا عاشت عائلاتهم فيها على مدى أجيال عديدة".

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