Thursday, 07 March 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حلقة نقاشية بعنوان أصوات من غزة تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة

3/7/2024 2:34:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة استضافت حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP ومنتدى المفكرين العالميين "أثينا 40"، حلقة نقاشية، بعنوان "أصوات من غزة"، وذلك ضمن محادثة "أثينا 40" العالمية السنوية، التي تستضيفها الأردن ضمن حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز للعام السادس على التوالي، وتتناول مواضيع عديدة تهم المرأة والمجتمع.
وتقيم "أثينا 40"، هذه الحلقات النقاشية في دول عدة حول العالم، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، في الثامن من آذار (مارس) من كل عام، إذ تتناول هذه الحلقات أبرز إنجازات النساء، والصعوبات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية كل عام، فيما يتزامن الحديث هذه السنة مع الصعوبات التي تواجه النساء في غزة أثناء الحرب.
وأدار الحلقة النقاشية ميري نزال بطاينة، بحضور الدكتورة تانيا الحاج حسن من منظمة "أطباء بلا حدود" كمتحدثة في الحلقة، حيث نقلت الحلقة معاناة النساء في غزة، من جراء الجوع والعطش والخوف، بالإضافة إلى مشاعر الفقد التي انتابتهن مع استشهاد العديد من الأطفال والأهل والأقارب.
وتحدث المشاركون أيضا عن الوحشية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين بشكل عام، والنساء والأطفال بشكل خاص، إضافة إلى نقص المواد الطبية، وسوء التغذية والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.
في بداية الحلقة النقاشية، تحدثت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "إنجاز" ديمة البيبي، عن الأخبار الموجعة التي تتناقلها وسائل الإعلام بشكل يومي، بما تحمله الأرقام والإحصاءات عن استشهاد الغزيين والفلسطينيين وأعداد جرحاهم.
وبينت البيبي، أنه على الرغم من الألم الذي يصيب الأشقاء في غزة، إلا أن اليوم مخصص لروايات مجموعة من النساء حول العالم، ضمن عدد من التخصصات والجنسيات، من خلال عمل مسرحي "مونولوج" قام على إعداده مؤسسة عشتار لإنتاج وتدريب المسرح، يتحدث بقصص حقيقية تداولها أصحابها، ممن يعيشون تحت وطأة الحرب على غزة، منهم من استشهد بعد هذه الكلمات التي وصفت أوجاعهم، ويستذكرون فيها أيامهم الجميلة قبل الحرب، وكيف استيقظوا على الدمار والإبادة، وما توالى بعدها من خوف وجوع وعطش وقتل وكل السلوكيات الوحشية التي تعرضوا لها، وخوفهم على من يحبون.
وعرض "المونولوج" من خلال تقنية الاتصال المرئي سيدات من حول العالم يروين قصصا متداولة عن أطفال ونساء من غزة يعيشون الحرب اليوم، ومنهم من قضى دفاعا عن وطنه، مشيرين إلى قصص تعبر عن الحياة قبل الحرب ومدى روعتها مع الأهل والأصدقاء، وكيف جاءت الحرب لتنهي الحياة التي عرفوها.
وأظهر "المونولوج" قصة أخرى، روت الخوف في أعينهن عندما ينظر الأهل لبعضهم بعضا، فجميعهم خائفون ويريدون النجاة، وهم ينظرون بأعين تحمل الكثير من الكلام الذي لا يقال، وبين العرض مشكلة نقص المواد الطبية التي فقدت في غزة ما يعني عدم وجود فرصة للعيش مع انتشار الأمراض، وعدم وجود علاجات للإصابات الخطيرة التي توصلهم إلى الموت، كذلك الأسعار الجنونية وشح الطعام والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، وكأن الموت يأتيهم من كل حدب وصوب.
الحلقة النقاشية التي أدارتها ميري نزال بطاينة، وتحدثت من خلالها طبيبة الأطفال تانيا الحاج حسن، التي تعمل في منظمة "أطباء بلا حدود"، وتواجدت في غزة والضفة الغربية كمدربة طبية لدى العديد من المنظمات، وهي أيضا أحد مؤسسي حساب وسائل التواصل الاجتماعي "أصوات الأطباء في غزة"، الذي يشارك باستشارات مباشرة مع المتخصصين في الرعاية الصحية في غزة.
وتحدثت الحاج حسن عن الصعوبات التي يعانيها الغزيون اليوم مع نقص الإمدادات الطبية، ما يعني تجريد الأطباء بالكامل من جميع أدوات الطب الحديث لعلاج المرضى، ومعظمهم من النساء والأطفال، والذين يعانون من إصابات وحروق خطيرة، وتؤكد من خلال تقارير معتمدة أن هناك نقصا حادا بأدوية التخدير، وليس هناك ما يكفي من المضادات الحيوية لعلاج التهابات الجروح، أو ما يكفي من الضمادات، إضافة إلى المجاعة والإبادة الجماعية التي يتعرض إليها الغزيون، مع صعوبات توفر الطعام، وتدهور الوضع الاقتصادي.
لكن الحاج حسن تؤكد، أن هذا لا يعني فقدان الأمل، فهناك أعمال يجب القيام بها، فعلى الرغم من ازدياد عدد الشهداء والجرحى، إلا أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يعيشون اليوم بالملاجئ والمخيمات، بالتالي يجب التوصل إلى طريقة يمكن من خلالها مساعدتهم، والاستمرار بالحياة، وتوفير المواد الأساسية والإغاثية لهم، وذكرت الحاج حسن أن الناس في غزة بدأوا يشعرون بانعدام الأمل حتى في أحاديثهم ويومياتهم، فالخوف والحزن والدمار والمرض جعلت الكثير منهم يعيشون من دون الكلام مع من هم حولهم.
وبينت أن الكثير من الشخصيات التي تعاطفت مع غزة وفلسطين تعرضوا للمضايقات والصعوبات في بلدانهم مع تهديدهم بقطع أرزاقهم، مؤكدة على الاستمرارية في تحفز الآخرين لمساندة الاشقاء في غزة، وبالتالي إحداث الفرق، فالكثير من المؤسسات أوقفت تمويلها لدولة الاحتلال والتعاملات الاقتصادية معها جراء مواقف الناس في تلك البلدان.

MENAFN07032024000072011014ID1107949850

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث