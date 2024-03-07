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الفضول حينما يقود الفرد لـنبش حياة الآخرين وتدمير العلاقات

3/7/2024 2:34:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية لطالما أحبت سلمى (29 عاما) معرفة كل شيء يخص صديقاتها وبأدق التفاصيل، فضول كان يقودها للوقوع في خلافات عديدة معهن، بسبب استفساراتها العديدة والمتكررة والتي تتطرق لأمور شخصية.
تبين سلمى أن الفضول رافقها منذ صغرها فالرغبة في المعرفة والإدراك لما يحدث مع من حولها كان شغلها الشاغل، معتبرة ذلك تعبيرا عن الاهتمام بالآخر، وبأن هذا الفضول ينبع عن محبة ومودة، وبذات الوقت يفسر أو يفهم بطريقة خاطئة ليصبح تطفلا وإزعاجا لغيرها.
تبرر سلمى أن فضولها سببه رغبتها في إظهار اهتمامها بصديقاتها لكنها لم تعلم أنها بسببه قد تخسرهن، مشيرة إلى أنها لا تستطيع التحكم بهذا السلوك، إذ تجد نفسها منغمسة في طرح الأسئلة دون إدارك منها، ولكن ردود الفعل الغريبة من صديقاتها وابتعادهن عنها كان الضوء الأحمر في مراجعة حساباتها.
وذات الفضول لدى محمد ( 33 عاما)، إذ إن رغبته في معرفة كل شي عن زوجته بأدق تفاصيلها شكلت لديها مشكلة مع مرور الأيام فقد قاده فضوله للهوس في معرفة كل صغيرة وكبيرة، وتعدى الأمر الطبيعي، مما أوجد الشك وعدم الثقة في حياتهما الزوجية.
ويذكر محمد أن هذا الهوس نشب جراءه خلافات عديدة مع زوجته، إذ أصبح كل سؤال منه عبارة عن تحقيق بالنسبة لها، بالرغم من تبريره لهذا الفضول بأنه يحمي قلبه ومشاعره من الخذلان ويتجنب المشكلات في المستقبل، ولكنه بالنهاية وجد نفسه من يخلقها.
بين الفضول والهوس خط رفيع يفصل بين الاهتمام والشك، رغبة في المعرفة تسكن البعض ليمتلكها هذا الفضول لمعرفة كل شيء عن الآخرين لإظهار الاهتمام والمحبة، ولكن عندما تتعدى حدودها ليصبح هوسا يوقع الكثيرين في دوامة الشك وهدم الثقة.
ويزداد هذا الفضول بين الشريكين بالذات الذي يدفع أحدهم إلى طرح الكثير من الأسئلة والتتبع ومعرفة كل صغيرة وكبيرة بأدق التفاصيل بحثا عن الراحة أو تجنبا للوقوع في المشاكل والخطا بالمستقبل، وبالرغم من تقبل البعض له ورؤيته أمر طبيعي إلا أن خطر وصول هذا الفضول إلى الهوس قد يهدد حياة الفرد وعلاقاته، وتتعدد الدوافع ولكن يبقى السؤال هل يدمر الإنسان علاقاته بسبب فضوله؟.
اختصاصية الإرشاد التربوي والنفسي والمتخصصة في العلاقات الزوجية الدكتورة سلمى البيروتي، تقول إن هناك فرقا كبيرا وشاسعا بين الفضول والهوس، موضحة أن الهوس والشك يدفعهم الخوف، بينما الفضول تدفعه المحبة، وبالتالي العلاقة بينهما علاقة قطبية على متدرج أو متسلسل.
وتؤكد بذلك أن اعتبار الهوس فضول هو أمر خاطىء، وما هو إلا مبرر للشعور بعدم الأمان والقلق العلاقاتي، والخوف والشك.
وتشير البيروتي إلى أن هناك خطاً فاصلا بين الاهتمام بالشريك ودخول عالمه من أجل معرفته والاعتناء به، وبين تتبع الآخر من أجل معرفة ما يفعل وما لا يفعل، وأين يذهب، من يرى ومع من يتكلم، متساءلة "أين مكان الثقة بالشريك والحوار بشفافية في هذه العملية؟".
ومن جهة أخرى، إن كانت الغاية السعي لتجنب الوقوع في المشاكل والأخطاء في المستقبل ما هو إلا السعي وراء اللا معقول وغير المنطقي بحسب البيروتي، فلا أحد يستطيع أن يضمن الأمان والسلام في العلاقة إلا عامل واحد فقط وهو العمل على بناء الثقة في الذات ومع الشريك.
وتقول بيروتي، "كيف ابني الثقة إذا كنت إنسانا غير واثق بنفسي األا، ولا امتلك الوعي بذاتي وبحاجاتي وبعالمي الداخلي، وإن لم أطور مهارات ذاتية تمكنني من فهم الآخر والتعاطف معه ومحبته".
وتؤكد أن الهوس بالمحبوب هو ليس حبا، إنما حب عصابي، خوف وتملك نابع من عدم الشعور بالأمان وعدم معرفة ما يلزم من أجل بناء علاقة زوجية صحية، مبينة أ ن العلاقات الصحية تبنى على وعي ومعرفة، وهذا الوعي يكتسب حيث يقضي الثنائي وقتهما معا ويتحاوران بشفافية ووضوح وصدق كي يصبح هناك معرفة حقيقية.
وتوضح، أي معرفة تبادلية عميقة على مستوى الأفكار والمشاعر والأحاسيس والعواطف والتوجهات الفكرية والتوقعات، ولا يتم ذلك إلا من خلال الشفافية، والاستجابات التي تدل على تفهم الشريك لما يشارك به شريكه بحيث يكون التفاعل فيه تفهم وخال من الانتقاد أو الحكم أو الاستهزاء.
ووفقا لذلك تبين البيروتي، إنه طالما شعر الإنسان بأن كرامته محفوظة بعلاقته مع الحبيب، يشعر بأنه في علاقة صحية، أما إذا أصبح أسلوب التتبع والملاحقة والتحري هو أسلوب التعامل، فإن ذلك يزرع البغض والكراهية والشك في قلب العلاقة وتغيب مشاعر الحب والطمأنينة التى يسعى لها الإنسان.
وتؤكد أن الفضول ليس له نية سوى معرفة الشريك من أجل فهمه على مستوى أعمق ومساعدته على فهم ذاته من أجل نموه ونضجه، أما الهوس فهو تعلق مرضي خطير وسام على العلاقة، نابع من خبرات مؤلمة ولدت الشك وعدم التصديق والخوف من الفقدان أو الهجر، ولذلك لا بد من العمل على النمو الذاتي، واللجوء للعلاج النفسي أحيانا كي يتمكن الإنسان من فهم ذاته أولا قبل الدخول في علاقة نفسية اجتماعية تتنفس المحبة بكل معانيها.
ومن الجانب النفسي يبين الاختصاصي النفسي موسى مطارنة، أن الفضول هو موضوع شائك وعند التحدث عنه علينا أخذه من جوانب عديدة، إذ إن الفضول موجود عند كل إنسان بحيث يبحث عن المعلومة ويستكشفها فالطفل لديه فضول للتعرف على الأشياء وهذا من الجانب النمائي، مؤكدا بذلك أن الفضول دائما يصاحب الأشخاص في شكل من أشكاله الجيدة التي تكون لهدف إستراتيجي تريد تحققه وهذا الطبيعي.
ولكن من جهة أخرى، هنالك جانب الفضول المظلم "الجانب الفضولي السيء" وهو فقط من أجل الاعتداء على حرية الآخرين ومعرفة أسرارهم لاستخدامها لمصلحته، وهؤلاء الأشخاص الدافع الذي يكون لديهم في الأساس هو تشويش ذهني وتكون لديهم مشكلة في الذكاء الوجداني، بحسب المطارنة.
ويضيف، بأن هؤلاء الاشخاص لديهم حالة من أثبات الذات من خلال جذب الاهتمام فهم يتحدثون كثيرا، وبالتالي هؤلاء الأشخاص يتسببون في إزعاج للآخرين وتجاوز على حريتهم إلى جانب الإساءة للآخرين من حيث مضايقتهم وإزعاجهم.
ويؤكد مطارنة، أن الدافع الأساسي لهم هو إثبات الذات وجلب الاهتمام، وبالتالي لديهم إشكالية في البناء الداخلي وحالة من القلق والتوتر وعدم اليقين، موضحا أن الذي لا يمتلك يقين في شيء يحاول أن يبحث عن أي شيء ويشكُّ بطبعه ولا يثق بأحد وهؤلاء الأشخاص دائما يسببون إزعاجا للآخرين ويسمحون لاإفسهم بتجاوز الحدود، كما يثيرون في أي مكان يتواجدون به إشكاليات بحياة الآخرين.
ويشير إلى أن هؤلاء الاشخاص نتجوا في بيئة حرمان وبيئة تعتمد على المؤامرة ولا يوجد بها داوفع ذاتيه للثقافة والعلم إلى جانب أن ثقتهم في أنفسهم مهزوزة وليس لديهم مهارات واهتمامات وجميعها تدفعهم لمحاولة الوصول لأسرار الآخرين والتعرف عليها ومحاولة "النبش" في الأمور السرية حتى هم يتكلمون بها وليعتبروا أنفسهم يعرفون كل شيء ويثرثر بها.
ويشير الى أن الأثر النفسي لهذا الفضول على الإنسان كبير، إذ تبتعد عنه الناس ويصبح منبوذا في المجتمع، وتفاعله الاجتماعي يصبح ضعيفا والبعض لا يحب أن تتعامل معه، وبالتالي يجد نفسه في عزلة وبمفرده، وهذا يزيد من هوسه في محاولات التجسس على الآخرين والفضول يدفعه إلى أمور قد توقعه في مشكلات كثيرة.
ويؤكد مطارنة أنه للوصول إلى التوازن النفسي هنالك عاملان مهمان وهما اليقين و الرضا إلى جانب اكتساب مهارات الحياة كاملة، وبالتالي إذ اكتسبها وكان لديه اليقين والرضا والقدرة على تجاوز جميع المشكلات في الحياة والتعامل معها بالتفكير المنطقي في حل المشكلات .

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