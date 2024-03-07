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مسابقة بالأمن السيبراني لطلبة الجامعات الأردنية (رابط)

3/7/2024 2:34:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، عن مسابقة لاختيار أفضل مشروع في مجال الأمن السيبراني لطلبة الجامعات الأردنية .


وأشار المركز في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إلى أن المشاريع ستعرض خلال معرض خاص بها خلال قمة الأمن السيبراني المقرر عقدها في شهر أيلول القادم.


وأضاف المركز أن المسابقة مفتوحة لجميع مشاريع التخرج في مجال الأمن السيبراني، اذ يمكن للراغبين المشاركة في المسابقة حتى 20 نيسان المقبل، على البريد الإلكتروني: [email protected] .


وسيقوم المركز باستقبال المشاريع، ثم تصفيتها وفقا لمعايير خاصة بالمسابقة.

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