ساعات دوام المركز الوطني للسكري في رمضان
التاريخ
3/7/2024 2:34:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن المركز الوطني للسكري في بيان اليوم الخميس، مواعيد دوام عياداته في شهر رمضان المبارك
، من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر، طيلة أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة.
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