وصول قافلة المساعدات البرية الأردنية إلى قطاع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper)وتتكون القافلة التي سيرتها الهيئة الخيرية إلى الأهل في قطاع غزة أمس الأول بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، من 24 شاحنة وبحمولة 427 طنا.وقال الشبلي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القافلة تحمل طحيناً وطروداً غذائية بتبرع من منظمة (Human Appeal) وجمعية الإمداد الخيرية – جنوب افريقيا، وتكية أم علي، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على التنسيق مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في غزة ليصار من خلالها عملية توزيع المساعدات إلى الأهل في القطاع.وبين أن هذه القافلة هي استمرار للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة، مشيرا إلى أن عملية دخولها إلى القطاع تتزامن مع مغادرة طائرة من الأردن إلى مطار العريش تحمل مساعدات، ليتم نقلها إلى الأشقاء في غزة من خلال معبر رفح.وأكد الشبلي استمرار الهيئة في استقبال التبرعات والتنسيق لإدخال المساعدات برّا وجوّا الى القطاع للوقوف بجانب أهلنا في غزة.



وتستقبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني