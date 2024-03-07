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للتسهيل عليهن.. نظام حكومي جديد للعمل المَرِن للنساء

3/7/2024 2:34:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها للحفل الختامي لمشروع "نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن"، اليوم الخميس، إنّ هناك الكثير من الإنجازات التي تحقّقت للنساء الأردنيات في رؤية التحديث الاقتصادي، وهي نتاج للجهود الكبيرة التي بُذلت من الحكومة والشركاء المحلّيين والدوليين.

وأشارت بني مصطفى إلى ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء، كما جاء في التحسّن الملموس في ترتيب المملكة على المؤشرات العالمية والتقارير الصادرة في هذا المجال، والتي تشير إلى تقدّم ترتيب الأردن على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لهذا العام.

واستعرضت عدداً من الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، ومن بينها مشروع الحافلات للعاملات في القطاع الزراعي في مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية، والتي جاءت استجابة لحاجة النساء العاملات في الزراعة، ولرؤى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في الحرص على الحفاظ على كرامتهن وتوفير وسائل نقل آمنة لهن، والتي استفادت منها 171 سيدة عاملة في الزراعة.

ولفتت بني مصطفى إلى أهمية المكتسبات التشريعية والتعديلات التي أنجزت على العديد من القوانين؛ مثل قانون العمل والضمان الاجتماعي، وقانون الشركات وغيرها، والتي أسهمت في تحقيق مؤشرات أفضل في مشاركة المرأة الاقتصادية، كما نعمل بصورة حثيثة مع وزارة العمل على إصدار نظام جديد للعمل المَرِن، للتسهيل على النساء وتوفير بيئة عمل داعمة لهن.

وأضافت أنه تم التوّسع في إنشاء الحضانات، وتحديداً الحضانات المنزلية، وتدريب 80 سيدة ومساعدتهن في إنشاء مشاريعهن الخاصة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه تمّ إصدار نظام خاص للحضانات، تضمّن إجراءات ميسرة في تسجيل الحضانات، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على إنشاء الحضانات، والتي تعمل عليها وزارة التنمية الاجتماعية، ما يسهم في تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية، وينقلهن من قطاع العمل غير المنظّم إلى القطاع المنظّم، كون هذا القطاع واعد للنساء، ومُشغّل لهن، ولا يتحملن فيه كلفا وأعباء مالية إضافية، لإيماننا بأهمية إطلاق إمكانيات النساء في هذا المجال.

وأوضحت بني مصطفى أنّ تنفيذ ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة، هو إحدى الأولويات في المرحلة المقبلة، وسيصار إلى تطبيقه خلال العام القادم، وسيشمل مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، ويقدّم مؤشرات للمساواة فيها بين الإناث والذكور في المؤسسات، ونعمل عليه من خلال فريق فني تترأسه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومركز جائزة الملك عبد الله الثاني للتميّز.

وبينّت أنّ من بين المنجزات التي تمّت، هي مبادرة الشمول المالي، والتي جرت من خلال إبرام الاتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل لتمويل مشاريع النساء بقروض ميسرة بنسبة فائدة 2.5 % وفترة سماح تصل إلى سنة وسداد يصل إلى 7 سنوات، ما يمّكن النساء من الاستفادة لفتح مشاريعهن، وتحسين أوضاعهن الاقتصادية.

يُشار إلى أنّ مشروع نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن، تم تنفيذه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبتنظيم من المبادرة النسوية الأورومتوسطية بالشراكة مع جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز تطوير الأعمال - BDC ومؤسسة صداقة.

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