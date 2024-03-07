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المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 يتعامل مع 20213 حالة منذ 7 أكتوبر

3/7/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تواصل مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 في شمال قطاع غزة، تقديم دورها الطبي والإنساني للجرحى والمصابين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وتعاملت الطواقم الطبية والتمريضية منذ مباشرتها الواجب في أرض المهمة، شملت إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى وصرف الأدوية إلى الحالات اللازمة.

وتأتي هذه الجهود المستمرة من "نشامى" المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 تزامناً مع الظروف الصعبة التي تحيط بالقطاع بهدف التخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة، ودخولها اليوم الثالث والخمسين بعد المئة.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني تعامل مع (20213) حالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

MENAFN07032024000072011014ID1107949843

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