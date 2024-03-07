المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 يتعامل مع 20213 حالة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تواصل مرتبات المستشفى
الميداني الأردني غزة/ 77 في شمال قطاع غزة، تقديم دورها الطبي والإنساني للجرحى
والمصابين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وتعاملت الطواقم
الطبية والتمريضية منذ مباشرتها الواجب في أرض المهمة، شملت إجراء عمليات جراحية
كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى وصرف الأدوية إلى الحالات اللازمة.
وتأتي هذه الجهود
المستمرة من "نشامى" المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 تزامناً مع
الظروف الصعبة التي تحيط بالقطاع بهدف التخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع
غزة، ودخولها اليوم الثالث والخمسين بعد المئة.
يشار إلى أن المستشفى
الميداني الأردني تعامل مع (20213) حالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
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