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المساعفة يرعى عدد من الاحتفالات الوطنية

3/7/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحت رعاية مدير التربية والتعليم للواء الجيزة ، الاستاذ احمد عمر المساعفة، أقيم احتفال وطني الاول في مدرسة الجيزة الثانوية الشاملة للبنات والثاني في مدرسة ام العمد الثانوية للبنات، على مستوى شبكات المدارس المشاركة في الاحتفالات.

وشارك عدد من الرموز والشيوخ والوجهاء من المجتمع المحلي، ومن ابرز الحضور، النائب بسام الفايز والنائب السابق ثامر ملوح الفايز.

وتخلل الاحتفالين ألقاء كلمات وفعاليات من عرض مسرحي وأهازيج وإلقاء قصائد ومعارض للصور والكتب والتراث يحتوي على طابع وطني.

وأشار المساعفة في كلمته إلى معاني الحب والولاء والإنتماء للوطن وقائده.
مشيدآ في مواقف الهاشميين الذين حافظو على هيكل الوطن من المساس به، في ظروف المحيط الملتهب المساعفة" ان القيادة التي حابانا الله بها، تقف في نصرة المظلوم والحق" .
ووصف المساعفة الأردن في لوحة من الفسيفساء ، متشكلة من جميع الأطياف من أنحاء العالم والذي يعطي مؤشر على انه بلد الأمن والأطمئنان.

مستشهدآ في مواقف عديدة للهاشميين في التسامح ، صفحوا وتنازلو عنها في عهد الملك الباني، وفي عهد الملك المعزز، مظيفآ عن حب الوطن والقائد وكيفية الإخلاص لهما "متكافلين لو كنا مختلفين في بعض الأمور، لنقف على هذا الوطن وقيادة هذا الوطن" مؤكد ان هنالك اطماع خارجية تريد الخراب "لاتكونوا من يودخل السم إلى هذا الوطن".

وفي ختام الحفل قدم المساعفة دروع تكريمية للمشاركين ، شاكرا جهدهم وعطائهم من اجل بنيان ووحدة الوطن ، داعيآ لهم من الله التوفيق والسداد تحت ظل صاحب الراية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم.

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