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رحلتان مباشرتان جديدتان من مطار الملكة علياء إلى المملكة المتحدة

3/7/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل مطار الملكة علياء الدولي مساريْن مباشريْن جديديْن من المملكة المتحدة؛ إيذانًا بتوفير أربع رحلات أسبوعية من لندن ستانستيد بدءًا من يوم الأحد الموافق 3 آذار/ مارس الحالي، وثلاث رحلات أسبوعية من مانشستر بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 6 آذار/ مارس الحالي، عبر الخطوط الملكية الأردنية.
وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام "مجموعة المطار الدولي" بتوسيع شبكة وجهات المطار؛ بضم مسارات مباشرة إضافية إلى المدن العالمية الجاذبة للزوّار، فضلًا عن التزامها بتعزيز السياحة القادمة إلى الأردن، وتلبية احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والعمل على حدٍّ سواء.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المطار الدولي" نيكولا دفيليير، "يُسعدنا الإعلان عن أحدث مساريْن إلى لندن ستانستيد ومانشستر؛ تعزيزًا لشبكة وُجهاتنا وتزويد مسافرينا بخيارات سفر أوسع نطاقًا، لا سيما في ضوء نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد، الذي عزّز إمكانية سفر الأردنيين إلى المملكة المتحدة بأسعار معقولة. وبجهودٍ كبيرة يبذلها فريق عملنا في "مجموعة المطار الدولي" وبالاستفادة من شراكاتنا القيّمة، فإنّنا نعمل بجدّ للترويج للمملكة، بوصفها وُجهة سياحية رائدة وربط عمّان بالمراكز الإقليمية الرئيسية عبر مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم؛ حيث يُمكن لكل مسافر أن يستمتع بتجربة مُرحِّبة يشعر فيها كأنّه فيه بيته".

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