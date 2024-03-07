Thursday, 07 March 2024 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة: نسعى لتعزيز دخل المزارعين وزيادة إنتاجية القطاع

3/7/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقدت وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور شركاء التنمية وممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية اليوم الخميس، حفل إطلاق خطة الخدمات البيطرية وخدمات الإرشاد الزراعي.
وأشار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إلى أن وزارة الزراعة أطلقت الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025) في مطلع عام 2022 والتي تضمنت أولويات الحكومة الأردنية لتطوير قطاع الزراعة وتنفيذ المسار الوطني للأردن نحو التحول إلى نظم غذائية أكثر شمولا وكفاءة واستدامة من خلال تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل بتعزيز دخل المزارعين وزيادة إنتاجية القطاع وتعزيز كفاءة استخدام المياه من خلال مجموعة شاملة من إصلاحات السياسات والاستثمارات عبر ستة مجالات ذات أولوية.

ولفت الحنيفات إلى أنه وبالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الإرشاد الزراعي في دعم تطور القطاع الزراعي، قامت وزارة الزراعة بإعداد خطة الإرشاد الزراعي (2024-2030)، وتم تصميم هذه الخطة بانسجام تام مع الخطة الوطنية للتنمية المستدامة للأعوام (2022-2025)، وأهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تقديم خدمات إرشادية فعّالة للمزارعين والمجتمعات الريفية.

وبحسب الوزير، تهدف هذه الخطة إلى تطوير البيئة التشريعية الناظمة للخدمات الاستشارية والإرشادية لرفع سويتها والتحول إلى الإرشاد الرقمي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإرشادية وصولا إلى تحسين الإنتاجية ودخل المزارعين والتوجه إلى الزراعة التصديرية.

وأكد أن خدمات الصحة الحيوانية تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على الثروة الحيوانية واستدامتها والحفاظ على صحة الحيوان والصحة المجتمعية ومكافحة الأمراض التي تشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن الغذائي، وسبل العيش للأسر الزراعية في الريف والبادية، وأنه من هذا المنطلق، قامت الوزارة بإعداد خطة لتطوير خدمات الصحة الحيوانية بهدف زيادة فعاليتها وتحسين نوعيتها ورفع سويتها لتصل إلى المعايير الدولية.

وأضاف الحنيفات أن الوزارة تأمل أن نصل من خلال هذه الخطة إلى سيطرة تامة على الأمراض الحيوانية، وبخاصة الوبائية منها لحماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة الأغذية والصحة المجتمعية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على إشراك المزارعين وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية في مراحل إعداد كل من خطة الاستشارات والخدمات الإرشادية والخدمات البيطرية، لتكون فعالة ولتتمكن من حشد الجهود في القطاعين العام والخاص لتبنيها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، وقد سعت الوزارة إلى أن التنسيق وتبادل الخبرات مع الخبراء من الدول التي لديها خبرات متطورة في هذا المجال وأن هذا اللقاء يأتي ضمن هذا السياق.

من جانبها، قالت الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر: "أسعدني أن أتعرف على التقدم المحرز في وضع الخطط الاستراتيجية لخدمات التوسع الزراعي والخدمات البيطرية من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع أصحاب المصلحة في القطاع. نحن نؤمن بالدور الهام الذي تلعبه خدمات الإرشاد والخدمات البيطرية في التنمية الزراعية في الأردن لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وسبل العيش في المناطق الريفية، وذلك في سياق الحاجة إلى التكيف مع تغير المناخ المتزايد وتفاقم شح المياه."

من جانبه، قال سفير مملكة هولندا في الأردن هاري فيرفاي: "تفخر هولندا بدعم مشروع ARDI الذي تنفذه وزارة الزراعة الممول من البنك الدولي. يساهم برنامج ARDI في قطاع الزراعة الذكية مائياً ومناخياً والذي يوفر فرص عمل للأردنيين واللاجئين".

MENAFN07032024000072011014ID1107949840

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث