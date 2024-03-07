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بعد الأجواء الباردة.. مرتفع جوي يؤثر على الأردن الاثنين

3/7/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء غدا الجمعة باردة نسبياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب مع هطول بعض الأمطار الخفيفة في شمال المملكة، بحسب توقعات موقع "طقس العرب".
أما السبت، فتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً مع هطول الأمطار المتفرقة، وبخاصة في شمال المملكة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الأحد، وتكون الأجواء مستقرة ومائلة للبرودة إلى لطيفة في معظم المناطق.

ويؤثر على المنطقة مرتفع جوي يؤثر يوم الاثنين، وتكون الأجواء لطيفة ومشمسة في مختلف المناطق. والله أعلم.

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