بعد الأجواء الباردة.. مرتفع جوي يؤثر على الأردن الاثنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تكون الأجواء غدا
الجمعة باردة نسبياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب مع هطول بعض الأمطار الخفيفة في
شمال المملكة، بحسب توقعات موقع "طقس العرب".
أما السبت، فتكون الأجواء
باردة نسبياً وغائمة جزئياً مع هطول الأمطار المتفرقة، وبخاصة في شمال المملكة.
ويطرأ ارتفاع على
درجات الحرارة الأحد، وتكون الأجواء مستقرة ومائلة للبرودة إلى لطيفة في معظم
المناطق.
ويؤثر على المنطقة
مرتفع جوي يؤثر يوم الاثنين، وتكون الأجواء لطيفة ومشمسة في مختلف المناطق. والله
أعلم.
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