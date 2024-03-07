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أبو حماد نقيبا لنقابة مصدري الخضار والفواكه للمرة الخامسة

3/7/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاز سعدي أبو حماد بمنصب نقيب نقابة مصدري الخضار والفواكه للمرة الخامسه على توالي بتزكية.

وجرت انتخابات النقابة بمشاركة 85 ٪؜ من اعضاء الهيئة العامة،كما فاز بمنصب نائب النقيب اكرم شاهين وفاز بعضوية المجلس كل من بسام ابوجابر وابراهيم حموده وابراهيم الصالحي ومحمد سليمان حماد واسامه القيسي وسري الرواشده وهشام العتال.

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