أبو حماد نقيبا لنقابة مصدري الخضار والفواكه للمرة الخامسة

أبو حماد نقيبا لنقابة مصدري الخضار والفواكه للمرة الخامسة
التاريخ
3/7/2024 2:34:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) فاز سعدي أبو حماد بمنصب نقيب نقابة مصدري الخضار والفواكه للمرة الخامسه على توالي بتزكية.
وجرت انتخابات النقابة بمشاركة 85 ٪ من اعضاء الهيئة العامة،كما فاز بمنصب نائب النقيب اكرم شاهين وفاز بعضوية المجلس كل من بسام ابوجابر وابراهيم حموده وابراهيم الصالحي ومحمد سليمان حماد واسامه القيسي وسري الرواشده وهشام العتال.
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