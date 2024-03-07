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الأمانة تطلق 13 مسارا سياحيا في عمان

3/7/2024 2:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت أمانة عمان، اليوم الخميس، بمناسبة يوم مدينة عمان الذي صادف 2 آذار/ مارس الحالي ثلاثة عشر مساراً سياحياً في عمان، بحضور نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان مندوباً عن أمين عمان.
وتشمل المسارات التي تم إعلان إطلاقها خلال ورشة عمل (سياحة المدينة وآفاق المستقبل: "مسار الإيلاف القرشي التجاري، مسار درب المعمودية/ طريق الحج المسيحي، مسار الخط الأردني - الحجازي والثورة العربية الكبرى، مسار قدوم الملك عبدالله الأول عام (1921)، مسار ممشى عمان، مسار الأبراج العمونية، مسار الخليفة عمر بن الخطاب من مكة إلى عمان 'إلى القدس، مسار الساعات الشمسية، مسار الشارع الروماني عمان/ قادما من (جرش)، مسار الكهوف التاريخية والمباركة، مسار فتية كهف الرقيم - أبو علندا كرنفال الرقيم الدولي مستقبلا، مسار نهر عمان، مسار عمان للمغامرات، مسار السياحة الثقافية والتراثية جبل اللويبدة/ جبل عمان".

وقال الهملان: "تحتفل أمانة عمان في هذه الأيام بيوم المدينة الذي يصادف 2 آذار ويتزامن هذا العام مع مناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وان الورشة ستبحث جذب السياحة في مدينة عمان وتبادل الأفكار والتطلعات المستقبلية السياحية للمدينة".

وأوضح أن مدينة عمان تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها مدينة جذب سياحي وتحوي أنماطاً سياحية ثقافية ودينية وتراثية وتاريخية وأثرية، فضلا عن طبيعة المناخ المعتدل الذي يجعلها واجهة سياحية.

وأشار الهملات إلى أن الأمانة تعمل مع الشركاء على العديد من المشاريع التي تساهم في التنمية الحضرية والسياحية؛ مثل تطوير مشروع الساحة الهاشمية وتأهيل موقع جبل القلعة وموقع أهل الكهف، وأطلقت 13 مسارا سياحياً في عمان وهي متاحة على مستكشف أمانة عمان، فضلاً عن عقد العديد من الفعاليات والأنشطة السياحية التي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية والخارجية ودعم المؤرخين والمؤلفين المهتمين بالسياحة الأردنية.

من جانبه، قال عضو مجلس الأمانة عن منطقة وادي السير الدكتور محمد المهيرات إن الأردن يضم مناطق طبيعية تاريخية وحضارية جعلت منه معلماً سياحياً مميزاً.

وأشار إلى دور أمانة عمان في تطوير السياحة بالمدينة من خلال توفير البنية التحتية كتحسين الطرق ووسائل النقل والمرافق السياحية والخدمات اللازمة لدعم قطاع السياحة وتعزيز جاذبية المدينة للزوار.

وبين مدير مشروع المسارات السياحية المهندس محمد أبو زيتون أن الأمانة أطلقت المشروع قبل سنتين ونلمس الإنجازات على أرض الواقع، لافتا إلى أن عمان تعتبر مهد المسارات وتمتاز بتنوع جغرافي وهي زاخرة بالمواقع التراثية والأثرية.

وأوضح أن المسارات التي تم إطلاقها موثقة بأدلة علمية ومربوطة على دائرة نظم المعلومات الجغرافية وسيتم العمل على تطوير البنية التحتية لهذه المسارات بما يعزز من عملية الجذب السياحي لها.

من جانبه، قال خبير السياحة والآثار الدكتور محمد وهيب "نستند في عملية التطوير السياحي إلى قواعد البحث العلمي وخطة عمل شاملة، وبدأنا في مرحلة متطورة بإصدار دليل ومسار وخارطة لكل منطقة في الأمانة".

وأشار إلى أنه سيتم إصدار الخارطة الشاملة السياحية مثبت عليها المسارات بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي، وأنه سيتم إطلاق كرنفال الرقيم في أبو علندا الذي يلقى ترحيبا ومشاركة خارجية واسعة للتعرف على هذا المسار.

من جهته، لفت مدير المخطط الشمولي في الأمانة المهندس أيمن النجداوي إلى أن الأمانة تعمل على دراسات لمسارات ممرات خضراء في أمانة عمان، فيما عرض المهندس طارق كعوش من مديرية الطرق مشاريع البنية التحتية التي ساهمت في تحسين الحركة على طول المسارات.

ولفت رئيس اتحاد الكتاب والادباء عليان العدوان ان التعاون القائم مع الامانة دفع الاتحاد لتشكيل لجنة سياحية ينبثق عنها عقد مؤتمرات وورش عمل بالخصوص ، فيما اشار رئيس اتحاد المورخين الاردنيين سعد سلامة الى ان عمان تعتبر منذ القدم مركزاً تجارياً تزخر بكافة المقومات .

وشارك الدكتور غسان عويس بكلمة عن مبادرات وطروحات لسياحة المدينة ، والدكتور محمود عبد العزيز بورقة عن عمان من اقدم المستقرات العالمية / مصادر السياحة ، والمهندس محمود الغوانمة عن اسهامات دائرة المعلومات الجغرافية في مستقبل سياحة المدينة ، ومعاذ الحديد الذي تحدث عن هوية مدينة عمان بتاريخها العريق وحاضرها الزاخر بالانجاز ، وايمان البو عن مديرية الموارد البشرية في الامانة التي تحدثت عن تاهيل الكفاءات ومستقبل التطوير الحضري

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