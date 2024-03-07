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استطلاع يكشف مؤشر الثقافة في عمّان

3/7/2024 2:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن قطاع التنمية المجتمعية في أمانة عمان نتائج استطلاع الدراسة التى تم إجراؤها لقياس مؤشر الثقافة في مدينة عمّان للأعوام 2020 - 2022 والتي أظهرت أن مؤشر الثقافة في مدينة عمان حاز على (72.73%)، وبدرجة تقدير (موافق).
وتضمن قياس المؤشر المجتمعي الإحصائي للاستطلاع ما يقارب 2 مليون و760 ألفا من مواطني المدينة، حيث تم سحب عينة ممثلة حجمها (279) مواطنا ومواطنة، وأظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لإجابات عينة الدراسة والذي يمثل دور (المكتبات، والمراكز الثقافية، والفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، والاعتزاز بالموروث الثقافي غير المادي) في تعزيز الجانب الثقافي لمدينة عمان مساوياً (72.31%، 72.33%، 71.21%، 76.8%) على التوالي وبدرجة تقدير (موافق).

وقال نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان إن المدن الثقافية تعد مرآة تنمية الشعوب والمجتمعات، وتعكس الهوية الثقافية والفنية والتراثية.

وأضاف الهملان أن مدينة عمان تحظى بمكانتها الفريدة ضمن المشهد الثقافي العربي، وتتمتع بتاريخ ثقافي زاخر بالعطاء باحتضان المكتبات والمرافق الثقافية المتنوعة وتحتفظ بموروث ثقافي عريق وهو ما استوجب إنتاج مؤشر ثقافي لمدينة عمان لقياس وتقييم الحالة الثقافية فيها ورصد التحسينات المطلوبة والتحديات ضمن برنامج العمل المنظم الممنهج المبني على التخطيط الاستراتيجي لتعزيز التنمية الثقافية مع الحفاظ على تراث وأصالة المدينة وبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار .

وأكد أهمية أن تكون جهود تنمية الثقافة مستدامة ومستنيرة، بمشاركة هيئات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه من خلال تعزيز التعليم الثقافي وتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الفرص والموارد الثقافية، يمكن أن تساهم التنمية الثقافية في بناء التنمية للمجتمعات المحلية وهو ما تسعى له أمانة عمان الكبرى ضمن خطتها الاستراتيجية 2022-2026.

وأوصت الدراسة بتعزيز دور المكتبات كمراكز ثقافية متكاملة من خلال تشجيع مواطني مدينة عمان من مختلف الأعمار لزيارة المكتبات القريبة من أماكن سكناهم وذلك عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لأمانة عمان الكبرى، وتوسيع نطاق المراكز الثقافية لتشمل المزيد من المناطق في المدينة وتوفير الخدمات الثقافية للجميع.

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