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باستخدام الـQR.. أمانة عمان تطلق مشروع التعريف بالمعالم والشوارع

3/7/2024 2:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق قطاع التنمية المجتمعية في أمانة عمان، بمناسبة يوم المدينة الذي صادف 2 آذار/ مارس الحالي، مشروع التعريف بالمعالم التراثية والسياحية والمرافق الرئيسية والشوارع الرئيسية في أمانة عمان الكبرى من خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة (Quick Response Code).
ووفقاً لنائب مدير المدينة لقطاع التنمية المجتمعية حاتم الهملان، يهدف المشروع الذي تم إطلاقه في منطقة المدينة تمهيداً لتعميمه على باقي الشوارع، إلى المحافظة على استدامة المدينة وهويتها، حيث يساهم المشروع في تقديم العاصمة عمان بصورة حضارية في نطاق ما يسمى بالمدن الذكية بواسطة منتج إلكتروني وبطريقة علمية تكشف جمالية المدينة وتخدمها محلياً وعالمياً في المجال السياحي والتنموي والثقافي .

وأشار الهملان إلى أنه من خلال استخدام وضع رمز QR على اللوحات التعريفية للشوارع سيتمكن المواطن والزائر من التعرف بنبذة مختصرة على التسميات وملامح ومعالم المدينة ولما يسهم ذلك في تعزيز المعرفة بها بطريقة معاصرة وجذابة وسهلة تجاري المدن العالمية.

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