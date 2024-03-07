باستخدام الـQR.. أمانة عمان تطلق مشروع التعريف بالمعالم والشوارع

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أطلق قطاع التنمية
المجتمعية في أمانة عمان، بمناسبة يوم المدينة الذي صادف 2 آذار/ مارس الحالي، مشروع التعريف بالمعالم
التراثية والسياحية والمرافق الرئيسية والشوارع الرئيسية في أمانة عمان الكبرى من
خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة (Quick Response Code).
ووفقاً لنائب مدير
المدينة لقطاع التنمية المجتمعية حاتم الهملان، يهدف المشروع الذي تم إطلاقه في
منطقة المدينة تمهيداً لتعميمه على باقي الشوارع، إلى المحافظة على استدامة
المدينة وهويتها، حيث يساهم المشروع في تقديم العاصمة عمان بصورة حضارية في نطاق
ما يسمى بالمدن الذكية بواسطة منتج إلكتروني وبطريقة علمية تكشف جمالية المدينة
وتخدمها محلياً وعالمياً في المجال السياحي والتنموي والثقافي .
وأشار الهملان إلى أنه
من خلال استخدام وضع رمز QR على اللوحات التعريفية للشوارع سيتمكن المواطن والزائر
من التعرف بنبذة مختصرة على التسميات وملامح ومعالم المدينة ولما يسهم ذلك في
تعزيز المعرفة بها بطريقة معاصرة وجذابة وسهلة تجاري المدن العالمية.
MENAFN07032024000072011014ID1107949833
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.