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للمرة الأولى.. الشاباك يفتح تحقيقا في إخفاقات 7 أكتوبر

3/7/2024 2:34:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوعز رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، للمرة الأولى بفتح تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر التي واكبت هجوم "حماس" المفاجئ على 22 بلدة ومستوطنة و11 قاعدة عسكرية في غلاف قطاع غزة.


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس: "للمرة الأولى منذ بداية الحرب، أمر رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار ببدء إجراء تحقيقات عملياتية في الأجنحة والوحدات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر وما سبقها".


ونقلت عن مسؤولين في جهاز "الشاباك"، لم تسمهم: "في ضوء حقيقة أن التحقيقات تجري أثناء القتال، فمن المقدر أن تستمر عدة أسابيع وربما حتى أشهر".


وقالت: "أكد "الشاباك" على أن التحقيقات العملياتية قد بدأت بالفعل، بالتزامن مع القتال في قطاع غزة وإحباط الهجمات في الضفة الغربية فيما أن فترة رمضان المتفجرة على الأبواب".


وأضافت: "سيحقق "الشاباك" في ما حدث ليلة 6-7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما تم تلقى التحذير بشأن احتمال وقوع هجوم من قبل حماس؛ الإشارات الأولى التي وردت والتي لم تترجم إلى فهم لبداية الحرب؛ شرائح الهاتف التي تبادلها "إرهابيو" النخبة قبل الهجوم؛ وبالإضافة إلى ذلك، حقيقة أنه لم يكن هناك أي مصدر بشري، عميل داخل حماس، أبلغ مسبقاً عن خطط الحركة".


وتابعت: "أدرك الشاباك أن شيئًا ما يحدث، وجاء رئيس "الشاباك" بار إلى مقر الجهاز وبقي هناك حتى اندلاع الهجوم، وجرت مشاورات بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحا، وأرسل "الشاباك" فريق خاص إلى المنطقة المحيطة بغزة في وقت مبكر من الصباح".


ولفتت الصحفية الى أنه "مع اندلاع الحرب، أعلن بار: المسؤولية تقع على عاتقي، لقد فشلنا في إصدار التحذير الكافي"".


وقالت: "الآن بدأت التحقيقات في الجهاز لفهم سبب حدوث ذلك".


وأضافت: "بذلك، ينضم الشاباك أيضًا إلى الجيش الإسرائيلي، الذي بدأ بالفعل التحقيق في الأحداث، وكذلك مراقب الدولة متانياهو إنجلمان الذي بدأ أيضًا بجمع المواد للتحقيق".-(الأناضول)

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