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وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور

3/7/2024 2:34:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفدها غادر القاهرة للتشاور مع القيادة، مع استمرار المفاوضات وجهود وقف العدوان وعودة النازحين.
وقالت الحركة في بيان: "غادر وفد حركة حماس القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان، وعودة النازحين، وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني".

وأوردت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى قوله إن "وفد حماس يُغادر القاهرة للتشاور حول الهدنة وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل"، مشيرة إلى أن "المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك".

القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري قال في وقت سابق الخميس، إن إسرائيل "أفشلت" كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أن إسرائيل ترفض مطالب حماس "بوقف العدوان والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين".

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