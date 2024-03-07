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الاحتلال يعتقل 7490 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

3/7/2024 2:34:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7490 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضح البيان أن الاحتلال يواصل عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم وتخريب منازلهم ومصادرة الأموال والهواتف النقالة.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

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