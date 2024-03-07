الاحتلال يعتقل 7490 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7490 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضح البيان أن الاحتلال يواصل عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم وتخريب منازلهم ومصادرة الأموال والهواتف النقالة.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
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