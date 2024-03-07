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غزة: 83 شهيدا و142 جريحا بمجازر جماعية للاحتلال

3/7/2024 2:34:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدا و 142 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 153 على القطاع، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30800 شهيد و 72298 جريحا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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