غزة: 83 شهيدا و142 جريحا بمجازر جماعية للاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدا و 142 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 153 على القطاع، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت الوزارة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30800 شهيد و 72298 جريحا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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