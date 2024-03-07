نتنياهو ليس أهلا لأي شيء

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: بن كسبيت

فقد بنيامين نتنياهو ما تبقى لديه من خجل. ليس له لا دين ولا ديان. الرجل الذي صنع حياة مهنية من القاء المسؤولية على أحد ما آخر بالوزن الثقيل، يحاول الآن اللغط على لجنة التحقيق. وذلك رغم ان لجنة التحقيق قدمت له تنزيلات عظمى بصفته شهيرا. استخدمت كلمات رقيقة ولم تأمر باستنتاجات شخصية ضده.

ومع ذلك، العقرب ملزم بان يقرص. وهاكم مقطع من رد فعله: "يؤسفنا ان لأول مرة في تاريخ الدولة الحكومة برئاسة بينيت ولبيد إقامة لجنة تحقيق ضد سابقتها في اليمين السياسي، وعضو مركزي في اللجنة هو مقرب من لبيد، شلومو يناي الذي تلقى منه عرضا لمكان في قائمة يوجد مستقبل للكنيست. هذا استفزاز سياسي واضح تماما. المحاولة التهكمية والمقصودة من لبيد لجعل كارثة ميرون أداة مناكفة سياسية – لن تنجح.

انتبهوا الى الاصطلاح: "حكومة بينيت ولبيد اقامت لجنة تحقيق ضد سابقتها". هل هذا الرجل حقيقي؟ لجنة التحقيق أقيمت ضد حكومته، أتفهمون؟ بعد ذلك لماذا تدهشون من أنه مقتنع بانه هو الضحية الحقيقية لمذبحة 7 أكتوبر. لا، يا سيد نتنياهو، لجنة التحقيق لم تقام "ضدك".

هي أقيمت لانه وقعت هنا كارثة جسيمة، غير مسبوقة. الكارثة المدنية الأكثر جسامة في تاريخ الدولة. وقد كانت نتيجة اهمال واسع النطاق، عفن متواصل، فساد سلطوي لا يطاق. انت، الذي لم تقم ابدا لجنة تحقيق رسمية، كي لا تضطر لان تكون مسؤولا عن أي شيء، تتجرأ على الشكوى؟ وكعادتك تنزل باللغط حتى على جنرال في الجيش الإسرائيلي.

الجنرال شلومو شناي من البارزين والمؤهلين بين جنرالات الجيش الإسرائيلي على اجيالهم. الذي نجح أيضا في القطاع الخاص (مدير عام تيفع). بالمناسبة هو أيضا صهر اللواء يعقوب عميدرور، المقرب من نتنياهو. على رأس اللجنة وقفت رئيسة العليا الراحلة، مريم ناؤور. مع وفاتها استبدلت برئيسة المركزية السابقة القاضية دبوا بارلينر. ممثل آخر كان مردخاي كارلتس، رجل الوسط الديني. والان، هم أيضا يوصمون. "لجنة سياسية".

ان حقيقة أن حكومة نتنياهو نفسها لم تتفضل بإقامة لجنة تحقيق رسمية على هذه الكارثة، التي وقعت في ورديتها، مخيفة بحد ذاتها. الان هو يتطاول باللغط على أولئك الذين اقاموها بالفعل. وكأنه لا تلقى امامنا جثامين 45 إسرائيليا بريئا. هذا الرجل عديم الخجل. ليس اهلا لاي شيء.