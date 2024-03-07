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ضحايا البيبية

3/7/2024 2:34:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: أسرة التحرير

لجنة التحقيق الرسمية في كارثة ميرون لم تحقق في كارثة مذبحة 7 أكتوبر، لكن يوجد ارتباط مباشر بين نتائجها وبين المذبحة. فالاخفاق يكاد يكون الإخفاق ذاته، والمسؤول واحد: رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي قبع اهماله باساس كارثة الكرمل، كارثة جبل ميرون وكارثة 7 أكتوبر. ليس صدفة انه سارع لأن يهاجم ويقول ان اللجنة هي لجنة سياسية، لأنه عينتها حكومة نفتالي بينيت – يئير لبيد.
لقد فعل نتنياهو هذا بأسلوب البيبيين لعصر البيبية. عندما لا يكون له جواب موضوعي، فانه يتناول الأشخاص. ليس لديه حقا أجوبة على الأدلة التي تفصلها اللجنة في تقريرها. ادلة تدل على ثقافة كذب، استسلام لاملاءات سياسية من الأحزاب الحريدية على حساب المصالح العامة والأكثر أهمية، بما فيها حفظ الحياة، واساسا الى رئيس وزراء يفعل كل شيء كي يمتنع عن القرارات، يؤجلها ويطمسها.
"لم يشدوا طرف معطفي" كانت ذريعته البائسة في لجنة التحقيق في الرد على أسئلة لماذا لم يفعل شيئا ليمنع الكارثة المعروفة مسبقا وبعد عشرات التحذيرات التي وصلت في هذا الشأن الى مكتبه على مدى السنين. تقريران خطيران لمراقب الدولة، ثلاثة قرارات حكومية بالنسبة للهيئة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن إدارة الهيلولة – أي منها لم يطبق. كتب تحذيرات خطيرة من المفتش العام للشرطة ولجان الكنيست لم يكن فيها ما يكفي كي يشخص نتنياهو بانه يوجد خطر رهيب بالهيلولة في ميرون ويعمل على منع ذلك.
على مدى السنين تواصلت الخلافات الحكومية بالنسبة للهيلولة، وعلى مدى السنين امتنع نتنياهو عن حسمها، وتحديد هيئة مسؤولة واحدة واعطائها الصلاحيات لاتخاذ القرارات التي لن تعجب المجتمع الحريدي. روح القائد كانت دوما للاستسلام لمطالب المؤسسة الحريدية التي ارادت اتاحة التسيب في الهيلولة لان الجبل كان يزود الحريديم بالمال، الوظائف والقوة السياسية.
لقد ارادت المؤسسة الحريدية مئات الاف المحتفلين في الجبل والى الجحيم بالأمان، وهكذا ساهمت بكلتي يديها في موت 45 من أبنائها. نتنياهو هو الذي سمح لهذا ان يحصل.
امتنع نتنياهو عن اتخاذ القرارات بالنسبة لميرون لانه أراد أن يخدم المصالح الحريدية بحيث يتاح له البقاء سياسيا لكن أيضا كي يبعد نفسه عن اتخاذ القرارات ما لا يسمح بالقاء المسؤولية عن الامر عليه. هكذا تصرف أيضا قبل كارثة الكرمل عندما امتنع عن اتخاذ القرارات حول منظومة الاطفائية واخفاقاتها وكذا قبل كارثة 7 أكتوبر. نتنياهو هو رئيس وزراء لا يتخذ القرارات ابدا. يتحلل فقط من المسؤولية، يحرص على بقائه السياسي ويدفع قدما بثقافة التسيب والانفلات التي تؤدي الى الكارثة. في كل دولة سليمة النظام كان نتنياهو سيستقيل امس.

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