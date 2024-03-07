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هل أصبحت إسرائيل أكثر قوة وأمنا؟

3/7/2024 2:34:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: جدعون ليفي

بعد مرور 150 يوما على الحرب فانه يجب على كل اسرائيلي الاجابة باستقامة على سؤال هل وضع البلاد الآن افضل مما كان في 6 تشرين الاول 2023؟ هل هي أقوى واكثر أمنا؟ هل هي راسخة اكثر وتحصل على تعاطف اكبر ومتفاخرة اكثر بنفسها، متحدة اكثر؟ الحقيقة المدهشة هي أن جواب كل هذه الاسئلة هو "لا" قاطعة وحاسمة.
150 يوما وحشيا وصعبا لم تساعد إسرائيل أبدا ولن تساعدها في أي يوم. ليس آنيا ولا على المدى البعيد. أي هدف لم يتحقق. اسرائيل لم تحصل على أي شيء جيد من هذه الحرب ولن تحصل في المستقبل. بالذات حماس خرجت أقوى. الآلاف من مقاتليها قتلوا، لكن مكانتها كبطلة الأمة العربية ارتفعت الى عنان السماء. مع ذلك، معظم الاسرائيليين يريدون 150 يوما أخر كهذا على الاقل؛ لا توجد أي معارضة من قبل الجمهور للحرب، حتى بعد خمسة اشهر من القتل والدمار بمستوى جنوني، عزلة وكراهية دولية وسفك الدماء واضرار اقتصادية لاسرائيل.
لا يوجد أي مجال تحسن فيه وضع اسرائيل في هذه الاشهر، الاكثر سوادا في تاريخها. اسرائيل هي الآن مكان اقل أمنا مما كان قبل الحرب، مع خطر الاشتعال الاقليمي وفرض عقوبات دولية وفقدان الدعم الاميركي. هي ايضا دولة اقل ديمقراطية بكثير. فأضرار الحرب على النظام كانت اخطر بكثير من أي انقلاب نظامي. والاضرار التي تراكمت ستبقى ايضا بعد انسحاب الجيش من قطاع غزة. لا يوجد ما يمكن قوله عن المكانة الدولية. فاسرائيل لم تكن في أي يوم مجذومة بهذا الشكل. وحتى العلاقات الاوتوماتيكية مع الولايات المتحدة تدهورت الى حضيض لم نصل اليه. النزف اليومي من الجنود القتلى، حتى لو كان قليل، معظم المخطوفين لم يتم تحريرهم بعد، عشرات آلاف الاسرائيليين ما يزالون منفيين عن بيوتهم ونصف الدولة هو مكان خطير للتجول فيه. الضفة تهدد بالانفجار، والكراهية الفظيعة التي زرعناها في هذه المرة في غزة وفي الضفة الغربية وفي العالم العربي وفي كل العالم لا يمكن لأي شيء أن يغطيها.
ايضا لا يوجد أي توقع للتحسن، عندما ترفض اسرائيل بحزم أي اقتراح لتغيير الواقع من الاساس. مع ذلك، الاسرائيليون يريدون المزيد، مثل المقامر الذي فقد امواله في الكازينو وهو على قناعة بأنه بعد جولة واحدة اخرى سيضرب الضربة المهمة.
مع 100 ضحية فلسطيني في اليوم فان الاسرائيليين على قناعة بأن 30 ألف قتيل آخر اسرائيل ستصبح جنة عدن أو على الاقل مكان آمن. يصعب تذكر مثل هذا العمى حتى في اسرائيل. ويصعب ايضا تذكر وضع من الانغلاق الاخلاقي كهذا. ليجوعوا وليعطشوا وليختنقوا وليموتوا، حتى في اليسار وفي وسائل الاعلام يقولون ذلك. يتم جرهم وعيونهم معصوبة، لا أحد يتساءل الى أين وحتى متى. الاساس هو الاستمرار في الحرب لأن حماس تريد التوقف ونحن هنا من اجل أن نريها ما يمكننا أن نفعله.
حساب "ما الذي جبته اسرائيل من الحرب" يجب علينا حسابه، وبعد الانتهاء يجب الاجابة بشجاعة: اذا كان الامر هكذا فهل كان من الصحيح أن نشن هذه الحرب؟ اتركوا الشعارات (المبررة) التي تقول بأن أي دولة لم تكن لتضبط نفسها ازاء الهجوم الوحشي على سكانها. يحق للدولة الدفاع عن نفسها. ماذا أردت أن نفعل؟ بالنسبة للنتيجة هل هذا كان صحيح؟ عندما بعد 150 يوما لا يمكن ايجاد أي شيء في طرف المكاسب، فقط اثمان باهظة، فانه يمكن البدء في التشكيك بجدوى هذه الحرب بالنسبة لاسرائيل.
حتى الآن لم نقل أي كلمة عن الثمن الباهظ الذي دفعته غزة، وبدرجة أقل الثمن الذي دفعه سكان الضفة، الذين تنكل بهم الآن في ظل الحرب كما لم تنكل بهم في أي يوم.
بالتحديد اغلبية الاسرائيليين الذين لا تعنيهم كارثة الفلسطينيين، وحتى أنها تفرحهم، وهناك كثيرون كهؤلاء، يجب أن يجيبوا على سؤال: باستثناء كارثة غزة ما الذي سيكسبونه من الحرب؟ احكموا على النتائج. من هنا هذا فقط سيدهورنا. هل أنتم حقا تريدون ذلك؟

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