Thursday, 07 March 2024 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل تكبح العقوبات الدولية عنف المستعمرين بالضفة؟

3/7/2024 2:34:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انضمت إسبانيا إلى فرنسا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية، في فرض عقوبات على مستعمرين بالضفة الغربية؛ بسبب أعمال العنف والقتل ضد الفلسطينيين، فيما تجري نقاشات داخل دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرارات مشابهة خلال الفترة القادمة.
في 2 شباط (فبراير) الماضي فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على أربعة مستعمرين؛ ثم تلتها كندا بفرض عقوبات على أربعة آخرين، ثم بريطانيا بعد أسبوعين بفرض عقوبات على أربعة مستعمرين آخرين، وبعدها منعت فرنسا 28 مستعمرا من دخول أراضيها، ويوم الخميس الماضي أعلنت إسبانيا عن فرض عقوبات على 12 مستعمرا في الدفعة الأولى، بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين.
ويرى مراقبون بأن هذه العقوبات تعد سابقة هي الأولى من نوعها، وتأتي بعد ارتفاع اعتداءات المستعمرين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
لكن تلك العقوبات فرضت تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على تصرفات المستعمرين وكبح اعتداءاتهم؟.
إلى الشرق من مدينة نابلس، في تجمع العتماوية بالأغوار الوسطى، يبدو أن صدى تلك العقوبات لم يصل بعد للمستعمر "موشيه شارفيت" الذي ورد اسمه ضمن المستعمرين الأربعة على قائمة العقوبات البريطانية، بعدما "هدد وضايق واعتدى على رعاة أغنام فلسطينيين وعائلاتهم في وادي الأردن، ودفع في تشرين الأول (اكتوبر) 2023 مجتمعا من الفلسطينيين يضم 20 عائلة إلى النزوح بعد أن اعتدى على السكان وأمهلهم 5 ساعات للمغادرة"، وفق وزارة الخارجية البريطانية.
ويقول الفلسطيني يعقوب أبو كباش وهو واحد من 60 فلسطينيا يعيشون في التجمع لـ "وفا"، إن "شارفيت" التي كانت اعتداءاته تقتصر على طرد رعاة الأغنام والاعتداء عليهم قبل فرض العقوبات، صعّد من هجماته بشكل لافت وإجرامي.
"اليوم لا يمكننا الوصول لمراعي تبعد فقط 20 مترا عن خيامنا، "شارفيت" أغلق كل المراعي أمامنا، يوميا يقتحم التجمع برفقة عصابات فتية التلال بواسطة الخيول من التاسعة صباحا حتى ساعات الظهر، ويمارسون العربدة على السكان" يضيف أبو كباش.
ويشير إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي، تصاعدت اعتداءات "شارفيت" وعصاباته الاستعمارية من فتية التلال ضد سكان التجمع، فلا تخلو ليلة من اقتحاماتهم للتجمع وإطلاق قنابل الإنارة تجاه المساكن المكونة من الخيام بشكل مباشر، بنية حرقها.
ويؤكد أبو كباش: "لا نستطيع عمل أي شيء، منذ سبعين عاما نعيش في هذا التجمع، وما يجري في الأغوار خطر كبير جدا، حالة سلب للأراضي وإغلاق للمراعي، والهدف إجبارنا على الرحيل والبحث عن أماكن أخرى، لابد من تحرك دولي ومحلي عاجل لوقف ما يجري في الأغوار".
وأقام "شارفيت" المدرج على قائمة العقوبات، بؤرة زراعية حملت اسم "مزرعة موشيه" عام 2020 بالأغوار الوسطى، ووجهت لائحة اتهام له بتنفيذ اعتداءان ضد التجمعات البدوية في المنطقة ومنع رعاة الأغنام الفلسطينيين من رعي مواشيهم، وفق مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات.
وتشمل أساليب "شارفيت" وأعوانه من مستعمري "مزرعة موشيه" تنفيذ عمليات إلقاء الحجارة، والتهديد بالطعن والضرب والحرق، والتهديد بالكلاب، وقيادة المركبات إلى قطعان المواشي، والاقتحامات الليلية لمجتمعات الرعاة، وتنفيذ اعتداءات ضد نشطاء حقوق الإنسان المرافقين للرعاة.
يقول بشارات إن المستعمر "شارفيت" نصب خياما برفقة عائلته بالبؤرة الاستعمارية عند إقامتها، وتدريجيا تحولت الخيام إلى غرف جاهزة وتمددت بعدما انضم إليه مجموعة من عصابات "فتية التلال" ومنظمة "ريكافيم"، وبدعم لا محدود من مجلس المستعمرات وأعضاء في الكنيست وحكومة اليمين المتطرف، حتى بات يسيطر على 12 ألف دونم ويمنع الفلسطينيين من الدخول إليها ورعي مواشيهم فيها.
ويشير إلى أن أربعة فلسطينيين تعرضوا للإصابة جراء اعتداء "شارفيت" وعصابته على رعاة الأغنام الفلسطينيين، ثلاثة منهم بعد الحرب على قطاع غزة، كما تعرض 13 رأس من الأغنام لاعتداءاتهم .
"يوميا ينفذ "شارفيت" وعصابته من فتية التلال من 4-5 اعتداءات على المزارعين الفلسطينيين في المنطقة، تتنوع بين اعتداءات على الرعاة أو اقتحام سكنات الفلسطينيين في ساعات متأخرة من الليل"، كما يؤكد بشارات.
ويشير إلى أن الاعتداءات تصاعدت بعد صدور العقوبات البريطانية على "شارفيت"، حيث نفذ 138 اعتداء منذ السابع من أكتوبر؛ منها 46 اعتداء بعد فرض العقوبات عليه، خاصة بعدما لاقى الدعم من أعضاء بالكنيست الصهيونية ورئيس مجلس المستوطنات؛ الذين قدموا له الدعم وجاءوا لزيارته في البؤرة بعد فرض العقوبات، وعبروا علنا بأنها غير مهمة ولن تؤثر على مخططاتهم، وطالبوه بالاستمرار باعتداءاته. وفي منطقة الأغوار الشمالية، أقام المستعمرون من العصابات الاستعمارية والتي تضم قرابة 300 مستعمرا تتراوح أعمارهم بين 15-21 عاما، ست بؤر جديدة، ويمارسون أبشع أنواع الانتهاكات والاعتداءات ضد السكان الفلسطينيين، كما أغلق المستعمرون المنطقة أمام الفلسطينيين والتي تقدر مساحتها بـ85 الف دونم، وسيطروا على معظم الينابيع وأعادوا ترميمها وتسييجها، وحولوها إلى متنزهات سياحية يمنع دخول الفلسطينيين إليها، وفق ما يوضح بشارات.
ويصف مقال للصحفي المستقل زاك ويتوس في صحيفة "غارديان" البريطانية فرض عقوبات أميركية وبريطانية وفرنسية على أكثر من 30 مستعمرا صهيونيا بسبب ارتكابهم أعمال عنف وتحريض ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بأنه خطوة تاريخية.
غير أن الكاتب يرى أن هذه العقوبات على قلة من المستعمرين لن تحل المشكلة الأساسية إذ إنهم "ليسوا مجرد حفنة من تفاحات متعفنة" بل جزء من سياسة ممنهجة طويلة الأمد للحكومة الإسرائيلية؛ تهدف إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم لإفساح المجال لتوسيع رقعة المستعمرات، ووصفها بأنها سياسة رديئة لا تنتج سوى أناس فاسدين.
ويرى مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، بأن الموقف الأميركي والبريطاني والفرنسي والإسباني بفرض عقوبات على المستعمرين مهم وغير مسبوق، ويمكن المراكمة عليه والاستثمار فيه بالمستقبل، مؤكدا أن هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل تلك القرارات.
وأوضح أن العقوبات التي شملت 47 مستعمرا متورطين باعتداءات وانتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، وأن ذلك عدد قليل من المستعمرين لكنه قرار يمكن الاستثمار فيه، إلا أن التقديرات لدى الهيئة بأن أكثر من 20 ألف مستعمر ارتكبوا جرائم ضد التجمعات الفلسطينية.
وأكد داوود أن اعتداءات المستعمرين وخاصة الذين فرضت عليهم عقوبات تصاعدت بعد فرضها، في تحد واضح للعالم في ظل حكومة يمينية متطرفة وحامية للمشاريع الاستعمارية والمستعمرين، وكذلك للتأكيد للعالم بأن العقوبات لن تشكل رادع لعنجهية المستعمرين.
وأوضح أن هيئة الجدار تقدم تقارير لمنظمات حقوقية حول المستعمرين المتورطين بهجمات ضد الفلسطينيين، وترفع تلك المنظمات قضايا أمام محاكم دولية والتي أثمرت عن فرض عقوبات بريطانية وفرنسية وأميركية.-(وكالات)

MENAFN07032024000072011014ID1107949819

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث